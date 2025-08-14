Cinco ciudades en California permiten jubilarse con $2,500 al mes: aquí la lista

Suscríbete a nuestros canales

Jubilados encuentran opciones accesibles en California para vivir con menos de $2,500 mensuales sin perder comodidad ni servicios básicos.

Según Marca, un análisis reciente identificó cinco ciudades que combinan renta moderada, clima favorable y comunidades activas de adultos mayores.

Además, el estudio evaluó costos mensuales, índice de habitabilidad y porcentaje de población mayor de 65 años en cada localidad.

Por lo tanto, estas ciudades permiten a los jubilados mantener estabilidad financiera sin salir del estado más costoso del país.

Jubilados eligen Redding y Sacramento por clima y servicios

Redding destaca por su entorno natural, clima templado y una comunidad donde el 19.5% de los habitantes supera los 65 años.

Asimismo, Sacramento ofrece atención médica especializada, espacios verdes y una renta mensual de $1,631 para inquilinos.

Ambas ciudades superan el índice de habitabilidad de 70, lo que las convierte en opciones atractivas para jubilados con ingresos limitados.

En consecuencia, quienes buscan calidad de vida sin grandes gastos encuentran en el norte de California una alternativa viable.

Fresno, Stockton y Bakersfield equilibran costo y tranquilidad

Fresno combina clima cálido con una economía accesible y una renta mensual de $1,366 para inquilinos.

Por su parte, Stockton mantiene precios bajos y acceso a servicios básicos, a pesar de sus desafíos económicos.

Además, Bakersfield ofrece estabilidad, ambiente cálido y viviendas asequibles para propietarios e inquilinos.

En conjunto, estas tres ciudades permiten a los jubilados vivir con dignidad y seguridad sin superar los $2,500 mensuales.

Jubilados confirman que vivir en California aún es posible

Aunque el estado enfrenta altos costos, estas cinco ciudades demuestran que jubilarse con presupuesto limitado no implica renunciar a calidad de vida.

Mientras tanto, el análisis refuerza la idea de que la planificación y la elección del lugar marcan la diferencia en la etapa de retiro.

Estas opciones reales permiten a los jubilados disfrutar de servicios, comunidad y bienestar sin abandonar California.

La búsqueda de estabilidad y comodidad encuentra respuesta en ciudades que equilibran precio, clima y habitabilidad.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube