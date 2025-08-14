Sorteo de muñecas Labubu en Illinois: esta cadena de supermercados regalará 75 cajas sorpresa

Suscríbete a nuestros canales

Una popular cadena en Estados Unidos lanzó un sorteo para celebrar la popularidad de las muñecas Labubu, que se han vuelto virales en internet.

La cadena de supermercados con sede en Illinois anunció que regalará 75 "cajas sorpresa" que incluyen accesorios diseñados para complementar estas adorables muñecas según Telemundo Chicago.

En sus redes sociales, la empresa destacó que el sorteo se activó tras alcanzar 20 000 "me gusta" en una publicación, lo que demuestra la gran participación de sus seguidores.

Entre los artículos que sortearán se encuentran un sombrero de pescador en miniatura, una camisa, pantalones y una minibolsa de ALDI.

Los premios están pensados para que los ganadores puedan vestir a sus peluches Labubu. Los ganadores recibirán una caja con uno de estos accesorios.

El sorteo estuvo abierto hasta las 11:59 p.m. de este miércoles y solo podían participar personas mayores de 18 años.

¿Qué son los Labubu?

Las muñecas Labubu, producidas por Pop Mart, captaron la atención de los coleccionistas desde su lanzamiento, convirtiéndose en un símbolo de estatus entre los fanáticos.

Estas muñecas, conocidas por su diseño esponjoso y orejas puntiagudas, son parte de una tendencia de coleccionables que lleva a muchos compradores a esperar horas en las tiendas para conseguirlas.

La popularidad de Labubu hizo que las reposiciones de stock se agoten rápidamente, reflejando el entusiasmo global por estos encantadores juguetes.

