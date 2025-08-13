¡Más barato que los Labubu! Así son los peluches coleccionables que llegan para competir

Suscríbete a nuestros canales

Disney entra de lleno en el mercado de los peluches coleccionables con el lanzamiento de su nueva línea «Urupocha-chan».

La colección, que ya había sido un éxito en Asia, ahora se encuentra disponible en España y otros países, posicionándose como una competencia directa para los populares peluches Labubu de la compañía china Pop Mart, que están generando un fenómeno viral en redes sociales, informó Circular Info.

¿Qué son los Urupocha-chan?

Con un enfoque en la ternura y un diseño "kawaii" de grandes ojos, Disney busca aprovechar el furor que despertó este tipo de productos.

El lanzamiento global de «Urupocha-chan» representa un movimiento estratégico de la compañía para atraer tanto a su vasta base de seguidores como a un público más amplio que desea unirse a la moda de los peluches coleccionables.

Disponibilidad y precio para la nueva colección

La colección «Urupocha-chan» de Disney está disponible para su compra a través de la tienda online oficial de Disney Store y en algunas tiendas físicas de la marca.

Los peluches tienen un precio de 14 euros cada uno, lo que los posiciona como una alternativa más accesible en comparación con los peluches de Labubu, cuyos precios en el mercado de reventa pueden dispararse considerablemente.

Entre los personajes que forman parte de esta primera ola de lanzamiento se encuentran: Winnie the Pooh, Minnie y Mickey Mouse, Pato Donald, Stitch y Angel de Lilo y Stitch.

Las figuras se caracterizan por su diseño de ojos brillantes, mejillas rosadas y una textura suave, buscando capturar el encanto que hace a los Labubu tan codiciados.

Un competidor fuerte para Labubu

El fenómeno de los Labubu, con sus diseños de "ternura grotesca" y el elemento de "caja ciega", generó una auténtica obsesión entre coleccionistas y amantes de la cultura pop.

Sin embargo, Disney, con su vasta experiencia y reconocimiento de marca, podría representar un desafío importante.

Si bien Labubu es conocido por sus ediciones limitadas y el valor de reventa que alcanzan, la estrategia de Disney se centra en la accesibilidad y el encanto nostálgico de sus personajes clásicos.

La pregunta que muchos coleccionistas y fanáticos se hacen ahora es si la nueva colección «Urupocha-chan» de Disney tendrá el impacto suficiente para destronar el reinado de los Labubu o si simplemente se convertirá en una opción más en el creciente mercado de los peluches coleccionables.

