Los nombres de bebés inspirados en Disney más populares en EEUU: el más popular es el de un gatito

El Seguro Social de Estados Unidos reportó que varios nombres de bebé inspirados en personajes de Disney figuran entre los más populares en el país durante 2023.

Esta información fue recopilada y divulgada a través del portal web de la Administración del Seguro Social, así como de un estudio realizado por Hennesey Digital, que analizó los datos de nombres de bebé basados en personajes de películas y series de Disney, excluyendo las franquicias Marvel y Star Wars.

Los nombres inspirados en Disney más populares

El nombre inspirado en Disney con mayor cantidad de recién nacidos es Oliver, proveniente de "Oliver & Company", con 14,741 bebés registrados con este nombre en 2023.

Le siguen Isabella, de la película "Encanto", con 10,808 niñas nombradas así, y Sebastian, de "La Sirenita", con 8,865 niños.

La lista incluye también nombres como Leo (inspirado en "Junior's Little Einsteins"), Luna y Elena (de "Elena de Avalor"), Aurora ("La Bella Durmiente"), Sofia ("Sofia the First"), entre otros.

Listado de nombres con el número de bebés registrados en 2023:

Oliver - 14,741

Isabella - 10,808

Sebastian - 8,865

Leo - 8,120

Luna - 7,811

Sofia - 7,641

Aurora - 6,054

Ellie - 5,951

Elena - 4,261

Alice - 3,336

Anna - 2,918

Milo - 2,950

Jasper - 2,933

Belle - 2,540

Arlo - 2,297

Felix - 1,894

Oscar - 1,693

Jasmine - 1,585

Ariel - 1,092

Eric - 1,541

La influencia de Disney en la elección de nombres

Los personajes de Disney no solo forman parte de la cultura infantil a través de películas y series, sino que también inspiran a los padres a la hora de nombrar a sus hijos.

La lista refleja una preferencia por nombres clásicos y contemporáneos de varias producciones de Disney, pese a que no se incluyen personajes de franquicias como Marvel o Star Wars.

La información está basada en el análisis de los datos del Seguro Social de 2023 y el estudio de Hennesey Digital, revelando tendencias claras en la influencia cultural de Disney en los nombres de bebés en Estados Unidos.

