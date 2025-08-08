Nostalgia pura: un viaje a los comerciales más icónicos de la televisión venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La televisión venezolana de décadas pasadas no solo entretuvo con telenovelas y programas de variedades, sino que también dejó una marca indeleble en la memoria de sus ciudadanos a través de sus comerciales.

Estos anuncios, más que simples piezas publicitarias, se convirtieron en parte de la cultura popular, con frases pegajosas, canciones inolvidables y personajes que se grabaron en la imaginación del venezolano.

Comerciales más icónicos de la televisión

Volver a verlos se podría considerar un verdadero viaje en el tiempo que nos transporta a una época de creatividad y encanto. Algunos de ellos son:

"Limpiador de pocetas MAS"

Pocos comerciales venezolanos perduran tanto en la memoria como el del limpiador de pocetas MAS. Estrenado en 1967, su pegadizo anuncio se convirtió en un himno nacional no oficial.

"Puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol, soy yo...", cantaba la icónica voz femenina del inodoro, que prometía desmanchar, desinfectar y limpiar "más".

El comercial, con ligeras actualizaciones, se mantuvo en el aire por décadas, convirtiéndose en un verdadero récord de longevidad publicitaria en el país.

Moulinex: lo práctico es Moulinex

La marca de electrodomésticos Moulinex también dejó su huella con una serie de comerciales que exaltaban la practicidad y la modernidad.

"1, 2, 3... descongela, calienta y cocina ultrarrápido" se asoció de inmediato con el microondas Moulinex.

La marca logró posicionarse como sinónimo de eficiencia en el hogar, y sus anuncios evocan una época en la que la tecnología comenzaba a simplificar las tareas cotidianas.

Otros comerciales que marcaron épocas

Plumrose: El sabor de la Navidad

Para muchos venezolanos, las fiestas decembrinas no estaban completas sin el jamón planchado de Plumrose. Los comerciales navideños de la marca, con sus emotivas escenas familiares, se convirtieron en una tradición.

La empresa, en 1986, logró conectar su producto con el calor del hogar, las reuniones y la alegría de la temporada, haciendo de su jamón un elemento indispensable en la mesa festiva.

Los anuncios de Plumrose eran, en sí mismos, una celebración de la identidad venezolana en Navidad.

Stayfree y la confianza de las mujeres

Los comerciales de la marca de productos de higiene femenina Stayfree también son recordados por su enfoque en la confianza y la seguridad.

Con su lema "Un toque de frescura, confianza y seguridad", la marca se centró en un mensaje de bienestar.

A través de sus anuncios, Stayfree buscaba empoderar a las mujeres y romper tabúes, asociando su producto con la libertad y la comodidad en la vida diaria.

Belmont

La marca de cigarrillos Belmont, que se posicionó como una de las más populares en Venezuela, es recordada por sus comerciales que evocaban un estilo de vida relajado y agradable.

Con la icónica frase "Belmont, comparte su suavidad", los anuncios mostraban a personas jóvenes y sofisticadas disfrutando de momentos en la playa y en entornos naturales.

Estos comerciales, que transmitían una sensación de tranquilidad y disfrute, se convirtieron en un referente de la publicidad en su época, marcando un hito en la estrategia de la marca.

