¿Quieres proteger tus chats? WhatsApp lanza nueva actualización de privacidad avanzada: guía para activarla

WhatsApp lanza una nueva función de seguridad avanzada, diseñada para proteger conversaciones específicas del acceso no autorizado.

El objetivo de esta nueva herramienta es ofrecer una capa adicional de privacidad para aquellas conversaciones que requieran de un resguardo especial, como información personal o financiera, informó el diario La Nación.

Además, la nueva función utiliza el apoyo de la inteligencia artificial y otras acciones para resguardar mejor la información.

¿Cómo funciona y para qué sirve?

Con la "Privacidad Avanzada", WhatsApp añade una capa de protección que va más allá de la simple privacidad.

Al activar esta función, los participantes de un chat no pueden exportar conversaciones ni descargar archivos de forma automática. Esto protege el contenido de ser utilizado en herramientas de inteligencia artificial o de ser compartido sin permiso.

Según la plataforma, el objetivo es garantizar que "lo que se dice no saldrá de la conversación", lo que asegura la confidencialidad, especialmente en grupos donde los miembros no se conocen bien o se tratan temas sensibles como problemas de salud o asuntos comunitarios.

Esta herramienta está disponible en la última versión de la aplicación para chats individuales y grupales, lo que reafirma el compromiso de WhatsApp con la seguridad y la privacidad de sus usuarios.

¿Cómo activar la "Privacidad Avanzada"?

Para activar esta herramienta, sigue estos sencillos pasos:

Abre la conversación que deseas proteger.

Haz clic en el nombre del contacto o grupo en la parte superior.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción de "Bloqueo de Chat" o "Privacidad Avanzada del Chat" y actívala.

