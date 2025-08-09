¡Récord histórico! Presentan más de 100 robots nuevos en la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín

Suscríbete a nuestros canales

La Conferencia Mundial de Robótica (WRC) de Pekín 2025 está haciendo historia al presentar un número sin precedentes de innovaciones.

Este evento que se realiza del 8 al 12 de agosto, en el Centro Internacional de Exposiciones y Conferencias de Beiren Etrong, reúne a líderes en robótica de todo el mundo, siendo uno de los más influyentes a nivel internacional, informó EFE.

De acuerdo con la agencia, se exhiben más de 100 nuevos prototipos y modelos de robots. Un récord subraya el rápido avance de la industria robótica global, especialmente en China, que se consolida como un epicentro de la innovación tecnológica.

Innovación y diversidad en la robótica

La diversidad de robots presentados abarca desde soluciones industriales hasta asistentes personales, demostrando el amplio espectro de aplicaciones que la robótica tiene en el futuro.

La exhibición de este año, que reunió más de 200 empresas de 20 países, destacó por la variedad y sofisticación de los robots. Entre los modelos más comentados se encuentran los robots humanoides con mejoras significativas en movilidad y expresión facial, capaces de interactuar de manera más natural con los humanos.

También se presentaron innovadores robots de servicio diseñados para tareas cotidianas en hogares y hospitales, como asistentes de cocina o enfermeros robóticos.

En el ámbito industrial, la feria mostró la nueva generación de robots colaborativos (cobots), que trabajan codo a codo con los humanos en fábricas y líneas de ensamblaje, mejorando la eficiencia y la seguridad.

El futuro de la tecnología en exhibición

El récord de lanzamientos en la WRC de Pekín es una clara señal del dinamismo y la inversión masiva en el sector. Este crecimiento acelerado está impulsado por la integración de la inteligencia artificial (IA), que permite a los robots aprender, adaptarse y tomar decisiones autónomas.

La masiva presentación de nuevos modelos sugiere que el futuro con robots no es una fantasía de ciencia ficción, sino una realidad inminente.

Expertos de la industria señalan que estos avances transformarán industrias enteras, desde la manufactura y la logística hasta la atención médica y la educación.

