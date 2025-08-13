¡Se filtra el futuro de Apple! Así sería el nuevo iPhone 17: diseño, fecha de lanzamiento y precios

Suscríbete a nuestros canales

Apple presentará oficialmente la serie iPhone 17 el próximo 9 de septiembre, según reportes de analistas y medios especializados.

La nueva línea incluirá cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que reemplazarán a los dispositivos actuales. Las reservas podrían comenzar el 13 de septiembre y los envíos iniciarse alrededor del 19 de ese mes.

De acuerdo con información publicada por Fox, los cambios previstos abarcan tanto el diseño externo como componentes internos. El modelo Air será más delgado que sus predecesores, mientras que los modelos Pro podrían incorporar una barra horizontal para las cámaras traseras, en lugar de la protuberancia cuadrada actual.

iPhone 17: cambios en materiales y estructura

Apple podría sustituir el marco de titanio por aluminio en los modelos Pro, junto con una parte trasera compuesta por vidrio y aluminio. Este ajuste permitiría mantener la carga inalámbrica y ampliar las opciones de color, incluyendo una variante en tono naranja o cobre.

El iPhone 17 Air, que reemplaza al modelo Plus, podría convertirse en el dispositivo de pantalla grande más delgado de la marca, con un grosor estimado de 5,5 mm. Este diseño podría requerir refuerzos estructurales adicionales.

Especificaciones técnicas esperadas

Pantalla ProMotion de 120 Hz en los cuatro modelos.

Revestimiento antirreflejo en las versiones Pro.

Chip A19 Pro de 3 nanómetros en los modelos Pro.

Cámaras traseras con sensores de 48 megapíxeles en la línea Pro.

Batería de hasta 5000 mAh en el iPhone 17 Pro Max, según Forbes.

No se ha confirmado si la función de pantalla siempre activa estará disponible en todos los modelos o seguirá siendo exclusiva de la gama Pro.

Precio y almacenamiento

El iPhone 16 Pro Max tiene un precio base de $1,199 con 256 GB. Analistas de Jeffries y GF Securities estiman que el iPhone 17 Pro podría iniciar en $1,049, con almacenamiento base duplicado de 128 GB a 256 GB.

Contexto de diseño

Apple suele mantener el diseño de sus dispositivos por varios ciclos antes de introducir cambios. El último ajuste importante fue el marco de titanio en el iPhone 15 Pro. La barra horizontal de cámara sería el rediseño más notable desde el iPhone X en 2017.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube