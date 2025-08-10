¿Un planeta gigante cerca de la Tierra? NASA revela nuevo hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

La NASA anunció el descubrimiento de un posible planeta gigante en la órbita de Alfa Centauri, uno de los sistemas estelares más cercanos al Sol.

Según información difundida por NTN24, el hallazgo fue posible gracias a las capacidades del telescopio espacial James Webb, que ha permitido obtener imágenes detalladas del entorno de esta estrella.

Los astrónomos han identificado señales que indican la presencia de un planeta de gran tamaño, similar a Júpiter, orbitando Alfa Centauri A. El sistema, ubicado a solo 4 años luz de la Tierra, ha sido objeto de estudio constante por parte de la comunidad científica.

Evidencias captadas por el telescopio James Webb

La NASA señaló que las observaciones realizadas con el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) del telescopio Webb han proporcionado pruebas sólidas de la existencia de un gigante gaseoso en esa órbita.

Los resultados fueron aceptados en dos artículos publicados en The Astrophysical Journal Letters.

Hasta el momento, se han detectado tres posibles planetas en las cercanías de Alfa Centauri. Sin embargo, los expertos consideran que podrían existir más cuerpos celestes, debido a la presencia de luces no identificadas en la zona.

Posible planeta en zona habitable

La agencia espacial indicó que, de confirmarse, este planeta sería el más cercano a la Tierra que orbita en la zona habitable de una estrella similar al Sol. No obstante, al tratarse de un gigante gaseoso, los científicos descartan que pueda albergar vida tal como se conoce actualmente.

Charles Beichman, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y del Instituto de Ciencia de Exoplanetas en Caltech, explicó que las observaciones son complejas debido a la luminosidad, proximidad y movimiento del cuerpo celeste.

Próximas observaciones en curso

Desde hace un año, los astrónomos han seguido de cerca este posible planeta. La NASA confirmó que se realizarán nuevas observaciones para confirmar su naturaleza y características.

