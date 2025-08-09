Instagram: conoce las nuevas herramientas para reforzar la interacción entre los usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Instagram anunció la implementación de tres nuevas funciones diseñadas para mejorar la interacción entre sus usuarios.

Las herramientas, que incluyen Repost, Instagram Map y una pestaña de amigos en Reels, buscan fortalecer la conexión y simplificar la forma en que el contenido es compartido.

El director de la red social, Adam Mosseri, detalló los cambios en una publicación propia.

Una de las novedades más destacadas es la función Reels Repost, que permite a los usuarios compartir publicaciones de otras cuentas directamente en su propio feed.

Anteriormente, esta acción requería el uso de aplicaciones de terceros o capturas de pantalla, limitando la difusión original.

Con esta nueva característica, cada publicación compartida se almacenará en una pestaña especial en el perfil del usuario, llamada Reposts.

Esta medida garantiza que el contenido original se distinga claramente de las creaciones propias, dando crédito tanto al creador como a quien comparte la información.

El contenido replicado puede aparecer en los feeds de los seguidores, ampliando su visibilidad de manera más efectiva.

Otra de las herramientas anunciadas es Instagram Map, una funcionalidad integrada en los mensajes directos que permite a los usuarios compartir su ubicación con amigos.

A diferencia de otras plataformas, este mapa no realiza un seguimiento constante, sino que actualiza la localización únicamente cuando se abre la aplicación.

Además de mostrar la ubicación de los contactos, el mapa permite explorar lugares populares que han sido etiquetados, como restaurantes o eventos.

Los usuarios también pueden dejar notas breves que serán visibles para un grupo selecto de amigos.

