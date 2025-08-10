¿Tienes esta moneda de $1 de Lincoln del 2010?: descubre cuanto pagan los coleccionistas

Suscríbete a nuestros canales

La moneda presidencial de $1 dólar con la imagen de Abraham Lincoln, emitida en 2010 y acuñada en Denver con la marca de ceca “D”, puede valer más que un dólar dependiendo de su estado de conservación y presentación especial, según indica información del portal web La Opinión.

Diseño y características especiales de la moneda

La imagen de Abraham Lincoln en esta moneda fue diseñada por Don Everhart, grabador oficial de la Casa de Moneda. A diferencia del retrato tradicional en los centavos, aquí aparece un diseño frontal y sobrio con las inscripciones “ABRAHAM LINCOLN”, “IN GOD WE TRUST”, “16th PRESIDENT” y los años de mandato 1861–1865.

En el reverso figura la Estatua de la Libertad, junto al valor nominal de $1 dólar, mientras que en el canto están grabados el año, la marca “D” y 13 estrellas que representan las colonias originales. Esta pieza forma parte del programa Presidential $1 Coin, que honra a expresidentes y promueve el uso de monedas de dólar.

Valor actual y ediciones especiales

El valor en el mercado para una moneda 2010-D sin circular puede variar entre $3 y $15 dólares, dependiendo de su estado y certificación por entidades como NGC o PCGS.

Los rollos sin circular con 25 monedas alcanzan entre $39.95 y $44.99 dólares, especialmente si mantienen el empaque original. Versiones “specimen” con acabado satinado pueden venderse entre $24.95 y $39.89 dólares.

Además, existen ediciones limitadas como el First Day Cover, que incluye dos monedas con estampilla y cancelación postal, y el set 2010 Mint Set con versiones especiales, que pueden alcanzar valores cercanos a los $30 dólares.

Quienes posean esta moneda deben revisar su estado y la marca “D” en el canto, ya que una pieza en perfecto estado puede incrementar su valor mediante certificación.

Aunque recibida en circulación, esta moneda representa una etapa dentro de la numismática moderna con un diseño distintivo y coleccionable.

También puede visitar nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube