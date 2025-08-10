Instagram restringe las transmisiones en vivo: conoce quiénes podrán seguir haciendo directos

Suscríbete a nuestros canales

Instagram ha modificado las condiciones para acceder a su función de retransmisión en directo. A partir de ahora, solo podrán hacer lives los usuarios que tengan una cuenta pública con al menos mil seguidores.

Esto nueva medida representa un cambio significativo en la dinámica de creación de contenido dentro de la plataforma.

Según información difundida por Europa Press, esta medida ya está siendo notificada a los usuarios que intentan iniciar una transmisión sin cumplir el nuevo requisito.

La compañía confirmó el cambio al medio especializado TechCrunch, señalando que busca “mejorar la experiencia general de consumo”.

Instagram se alinea con TikTok en restricciones

Hasta ahora, cualquier usuario podía iniciar una transmisión en vivo en Instagram, independientemente del tamaño de su audiencia.

En tal sentido, con esta actualización, la red social propiedad de Meta se alinea con TikTok, que también exige un mínimo de mil seguidores para habilitar la función de video en directo.

Aunque la plataforma no ha detallado si se trata de una medida definitiva o si habrá excepciones, el cambio podría afectar especialmente a creadores emergentes, emprendedores y cuentas informativas que utilizan los lives como herramienta de interacción directa con sus comunidades.

