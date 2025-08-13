TikTok lanza su nueva función "Notas a Pie": la verificación de hechos al estilo Wikipedia

Suscríbete a nuestros canales

TikTok es la última plataforma de redes sociales que ha lanzado una función de comprobación de hechos por crowdsourcing.

La nueva función de la aplicación de vídeos cortos, se llama Footnotes (Notas a pie de página), se está implantando primero en Estados Unidos.

Esta, permite a los usuarios escribir una nota con más contexto sobre un vídeo y votar si deben aparecer otros comentarios debajo de un vídeo.

Una nota a pie de página puede compartir la opinión de un investigador sobre un "tema complejo relacionado con STEM" o destacar nuevas estadísticas para dar una imagen más completa de un acontecimiento en curso, según la empresa.

La nueva función es similar a otras funciones de comprobación de hechos basadas en la comunidad en plataformas de medios sociales como Facebook o Instagram de X y Meta.

Verificación comunitaria, ¿Qué es?

Scott Hale, profesor asociado del Instituto de Internet de Oxford, explica que Twitter, ahora X, inició la carga de las notas comunitarias en 2021 con una función llamada Birdwatch. El experimento continuó después de que Elon Musk tomara el control de la empresa en 2022.

Otavio Vinhas, investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Disputas Informacionales y Soberanías de Brasil, dijo que la introducción de Meta de un programa de notas comunitarias a principios de este año está en línea con una tendencia liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar hacia una visión más libertaria de la libertad de expresión en las redes sociales.

"La demanda es que las plataformas se comprometan con esta (visión libertaria)", dijo Vinhas a 'Euronews Next'.

"Para ellos, una moderación justa sería una moderación que priorizara la libertad de expresión sin preocuparse demasiado por el daño potencial o las posibles afirmaciones falsas que pueda impulsar".

Hale explicó a 'Euronews Next' que hay algunas pruebas científicas que respaldan el crowdsourcing, con estudios que demuestran que las multitudes a menudo pueden llegar al veredicto correcto cuando evalúan si la información está bien contrastada o no.

Pero TikTok's Footnotes es ligeramente diferente de otras iniciativas de crowdsourcing en Meta o X, dijo Vinhas.

Esto se debe a que el programa sigue pidiendo a los usuarios que añadan la fuente de información de su nota, algo que, según Vinhas, no es obligatorio en X.

