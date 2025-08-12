Houston se levanta contra las redadas del ICE: activistas prometen frenar deportaciones

Suscríbete a nuestros canales

Las redadas del ICE en Houston han impulsado a grupos de izquierda a organizar redes de respuesta rápida para contrarrestar las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Una reciente reunión del Partido para el Socialismo y la Liberación, junto con Houston Leads, reunió a una docena de voluntarios para planificar acciones que frenen deportaciones, redadas y detenciones, reseña el portal Texas Scorecard.

Los organizadores señalaron que su objetivo es construir un movimiento a largo plazo inspirado en el colectivo VC Defensa, del condado de Ventura, California, que cuenta con 500 voluntarios activos.

Estrategia de acción y entrenamiento

En Houston, el grupo reporta 150 miembros, pero busca llegar a 500 para realizar intervenciones más efectivas. Entre las tácticas discutidas destacan grabar a agentes de ICE, ralentizar operativos y movilizarse rápidamente en puntos clave.

Se instruyó a los voluntarios para identificarse como observadores neutrales y nunca revelar su afiliación.

También se ofreció capacitación sobre derechos legales, como rechazar registros sin orden judicial, y se advirtió sobre riesgos, incluyendo arrestos por obstrucción.

Vigilancia y resistencia

Actualmente, los activistas monitorean cuatro tribunales de inmigración en Houston mediante turnos de voluntarios. El entrenamiento incluye escenarios de intervención física para impedir arrestos, lo que denominan “defender a otros de ser secuestrados”.

Durante la sesión, se recordó un incidente en California donde activistas interfirieron en una redada en una plantación de marihuana, evitando varias detenciones, aunque no pudieron detener todas las deportaciones.

La iniciativa también se vincula al programa “SCOUTS” de Houston Leads, un equipo de más de 100 miembros que documenta actividades de ICE, incluyendo la identificación de oficiales.

La Oficina del Alcalde, la del Sheriff del Condado de Harris y ICE no han respondido a solicitudes de comentarios. La Policía de Houston indicó que no puede pronunciarse y sugirió reportar amenazas directamente a ICE o llamar al 9-1-1.

