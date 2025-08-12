¡Atención! Carolina del Norte lanza capacitación gratuita para prepararte ante redadas del ICE: descubre cómo registrarte

El Western Center for Agricultural Health and Safety (WCAHS) invita a un seminario virtual y gratuito para capacitar a trabajadores y líderes del sector agrícola sobre sus derechos en caso de redadas migratorias, que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
El evento se realizará el jueves, 21 de agosto, y estará disponible en dos horarios: a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m, reseña Enlace Latino NC.
El seminario se impartirá en español, con traducción simultánea al inglés.
No será grabado para garantizar la privacidad y un ambiente de confianza para todos los asistentes.
¿Dónde se realiza el registro para asistir al seminario gratuito sobre redadas migratorias?
Quienes deseen participar en el horario de las 9:00 am, puedes hacer clic en este enlace.
Mientras que, si asistes en el horario de las 2:00 pm, puedes ingresar en este link.
¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes ante redadas del ICE?
- Pide hablar con un abogado: Tienes derecho a solicitar hablar con un abogado. Es importante que pidas esto inmediatamente. Si te detienen, el gobierno no te proporcionará un abogado, por lo que es tu responsabilidad conseguir uno.
- No mientas ni presentes documentos falsos: Esto puede empeorar tu situación.
- No te resistas: Mantén la calma y no luches ni corras.
- Pregunta si te puedes ir: Si no estás bajo arresto, puedes preguntar a los agentes si eres libre de irte. Si responden que sí, puedes alejarte con calma.
Si te arrestan, tienes derecho a:
- Hacer una llamada telefónica.
- Ser visitado por un abogado, tu familia y el consulado de tu país.
Recomendaciones ante una redada del ICE
Ten un plan de emergencia: Es recomendable tener un plan familiar en caso de detención. Esto incluye tener a mano los contactos de un abogado o de un familiar de confianza, memorizar el "Número A" (si lo tienes) y preparar una persona de confianza para que cuide de tus hijos o familiares.
Documenta la redada: Si es seguro hacerlo, puedes tomar notas, fotos o grabar lo que ocurre. Anota los nombres y números de identificación de los agentes.
Busca ayuda: Existen organizaciones que ofrecen ayuda legal y apoyo a la comunidad inmigrante. No dudes en contactarlas.
