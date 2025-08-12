¡Atención! Carolina del Norte lanza capacitación gratuita para prepararte ante redadas del ICE: descubre cómo registrarte

Suscríbete a nuestros canales

El Western Center for Agricultural Health and Safety (WCAHS) invita a un seminario virtual y gratuito para capacitar a trabajadores y líderes del sector agrícola sobre sus derechos en caso de redadas migratorias, que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

El evento se realizará el jueves, 21 de agosto, y estará disponible en dos horarios: a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m, reseña Enlace Latino NC.

El seminario se impartirá en español, con traducción simultánea al inglés.

No será grabado para garantizar la privacidad y un ambiente de confianza para todos los asistentes.

¿Dónde se realiza el registro para asistir al seminario gratuito sobre redadas migratorias?

Quienes deseen participar en el horario de las 9:00 am, puedes hacer clic en este enlace.

Mientras que, si asistes en el horario de las 2:00 pm, puedes ingresar en este link.

¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes ante redadas del ICE?

Pide hablar con un abogado: Tienes derecho a solicitar hablar con un abogado. Es importante que pidas esto inmediatamente. Si te detienen, el gobierno no te proporcionará un abogado, por lo que es tu responsabilidad conseguir uno.

No mientas ni presentes documentos falsos: Esto puede empeorar tu situación.

No te resistas: Mantén la calma y no luches ni corras.

Pregunta si te puedes ir: Si no estás bajo arresto, puedes preguntar a los agentes si eres libre de irte. Si responden que sí, puedes alejarte con calma.

Si te arrestan, tienes derecho a:

Hacer una llamada telefónica.

Ser visitado por un abogado, tu familia y el consulado de tu país.

Recomendaciones ante una redada del ICE

Ten un plan de emergencia: Es recomendable tener un plan familiar en caso de detención. Esto incluye tener a mano los contactos de un abogado o de un familiar de confianza, memorizar el "Número A" (si lo tienes) y preparar una persona de confianza para que cuide de tus hijos o familiares.

Documenta la redada: Si es seguro hacerlo, puedes tomar notas, fotos o grabar lo que ocurre. Anota los nombres y números de identificación de los agentes.

Busca ayuda: Existen organizaciones que ofrecen ayuda legal y apoyo a la comunidad inmigrante. No dudes en contactarlas.

