Estas seis tiendas aceptan pagos con tarjeta EBT: puedes gastar hasta $190

Suscríbete a nuestros canales

El uso de la tarjeta EBT para realizar compras en línea es cada vez más accesible en 2025, con una variedad creciente de supermercados y servicios que permiten a los beneficiarios del programa SNAP pagar con sus beneficios por internet. Esta información fue obtenida del portal web Solodinero, especializado en finanzas y temas sociales en Estados Unidos.

Expansión de opciones para compras con tarjeta EBT en línea

Los cambios en los hábitos de compra desde la pandemia, junto con un aumento en las personas que solicitan asistencia alimentaria, han impulsado que más tiendas acepten pagos con tarjeta EBT para compras digitales.

En el año fiscal 2024, SNAP brindó apoyo a un promedio mensual de 41.7 millones de personas con pagos promedio de $187.20, reflejando la importancia de esta facilidad para acceder a comestibles sin salir de casa.

Principales tiendas y servicios en línea que aceptan pagos EBT en 2025

Entre las tiendas que actualmente aceptan pagos con tarjeta EBT para compras en línea se encuentran:

Walmart : Disponible en casi todos los estados con opciones de recogida sin costo para pedidos superiores a $35, aunque las tarifas de entrega aplican y deben pagarse con otro medio.

Amazon y Amazon Fresh : Permiten el pago con EBT para una amplia variedad de productos, tanto en compras no perecederas como perecederas en ciertas ciudades, con beneficios adicionales para miembros Prime.

ALDI : Acepta pago mediante EBT en tiendas físicas, servicios de entrega y recogida.

Instacart : Servicio en todos los estados para tiendas como ALDI y Stop & Shop, donde los usuarios deben vincular su tarjeta EBT para compras con entrega o recogida.

DoorDash y Uber Eats : Permiten el uso de EBT para pagar productos etiquetados SNAP, ofreciendo descuentos y envío gratuito por períodos promocionales.

Target: Acepta EBT en línea mediante Shipt, con opciones de recogida sin costo y entrega paga para pedidos menores a $35.

Otras cadenas como BJ’s Wholesale, Kroger, Safeway, Hy-Vee, H-E-B, ShopRite y varias tiendas locales independientes también integran esta modalidad, ampliando las opciones de compra online para beneficiarios de SNAP.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTub