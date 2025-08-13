Mattel

¡De la cancha al juguete! Venus Williams es la nueva muñeca de colección Mujeres Inspiradoras de Barbie

Por Eili Aranza Devia Viloria
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:51 am
La famosa tenista estadounidense, Venus Williams formará parte de la colección Mujeres Inspiradoras de Barbie, de la famosa empresa dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, Mattel. 

A través de las redes sociales, se pudo conocer que la muñeca de la deportista que será lanzará oficialmente el próximo viernes 15 de agosto de 2025, celebrará a la tenista y campeona de la igualdad salarial.

Venus William y su muñeca Barbie

En las imágenes, se puede ver  la muñeca de Venus William vestida con el uniforme que usó al ganar Wimbledon en 2007.

Cabe destacar, que ese fue el quinto título de los siete trofeos de Grand Slam que ha ganado la tenista. Además fue la primera vez que una mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres en un major.

Según informaron medios internacionales, la Barbie tendrá un precio de al menos 38 dólares, y estará vestida completamente de blanco con un collar de gema verde, una muñequera, una raqueta y una pelota de tenis.

