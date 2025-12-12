Calendario escolar: estos serán los días libres de Carnaval y Semana Santa en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del año 2026, iniciará un nuevo calendario escolar publicado por el ministerio de Educación.

A través de su portal web, el organismo rector de la educación y su aplicación en el país, se encuentra el calendario para el año escolar 2025-2026.

Calendario escolar 2026

De acuerdo con el calendario del ministerio, el segundo momento de este año escolar iniciará el lunes 12 de enero de 2026 en todas las instituciones del país.

Recordando que el día jueves 15 de enero no habrán actividades académicas por conmemorarse el Día del Maestro y Maestra.

Asimismo, refleja el documento los días de asueto que corresponden a Carnaval 2026 y Semana Santa 2026.

¿Cuándo caen Carnavales y Semana Santa en 2026?

En este sentido, los días de asueto para estas fiestas son los siguientes:

Carnavales 2026

Se espera celebrar estas fiestas el lunes y martes 16 y 17 de febrero.

Semana Santa 2026

El asueto para esta conmemoración religiosa está pautado para el jueves y viernes 2 y 3 de abril.

