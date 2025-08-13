Tras la pista de los Labubu: ¿Cómo la policía de California resolvió el misterio del robo de $30.000 en juguetes de alta gama?

Suscríbete a nuestros canales

Una valiosa colección de muñecos Labubu, con un valor de $30.000, fue recuperada por la policía del sur de California.

Los artículos, que han crecido en popularidad, fueron robados de un almacén durante múltiples incidentes y posteriormente localizados en una residencia en Upland, según el Departamento de Policía de Chino.

Mientras las autoridades del condado de Los Ángeles investigan un robo separado, en el que se sustrajeron unos $7.000 en muñecos de monstruos dentudos de una tienda en La Puente, se da a conocer esta noticia.

La policía de Chino obtuvo una orden judicial para registrar una casa en Upland. Durante la intervención, un sospechoso intentó escapar, pero finalmente se entregó a las autoridades, reseña Los Angeles Times.

Dentro de la residencia, los detectives encontraron 14 cajas repletas de los objetos robados. La evidencia sugiere que los responsables tenían la intención de revender y distribuir los muñecos coleccionables, conocidos como Labubu, por todo el país.

Estos muñecos, creados por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, fueron lanzados en 2015 por la compañía china Pop Mart.

¿Por qué los Labubu se han viralizado a nivel mundial?

No es casualidad que estos pequeños muñecos con dientes se hayan vuelto una sensación. Su éxito es una mezcla de arte, marketing y la forma en que consumimos las cosas hoy en día.

Los Labubu se venden en cajas sorpresa, lo que crea una sensación de adrenalina. No sabes qué muñeco te tocará, y esa incertidumbre es lo que engancha.

Además, todos graban cuando los abren y lo suben a TikTok, y eso hace que más gente quiera vivir esa experiencia.

Hay factores que también hacen que estos famosos muñecos sigan siendo una sensación:

Diseño

El artista que los creó, Kasing Lung, dio en el clavo con el diseño. Los Labubu son como monstruos, pero a la vez tienen algo tierno y un poco irreverente que los hace únicos. No son los típicos personajes perfectos y aburridos; su estética es un poco caótica, y eso a la gente le encanta porque se siente más auténtico. Son súper fotogénicos, perfectos para lucirlos en Instagram.

Celebridades e “influencers”

Cuando una figura como Lisa de Blackpink aparece con uno de estos muñecos colgando de su bolso, automáticamente se convierten en algo más que un juguete. Se vuelven un accesorio de moda, un símbolo de estatus.

De repente, ya no solo los coleccionistas los quieren, sino también los que siguen las tendencias.

Y la marca detrás de ellos, Pop Mart, ha sido muy inteligente al hacer colaboraciones con marcas conocidas como Coca-Cola, lo que los pone frente a muchísima más gente.

El factor escasez

Finalmente, el factor de la escasez es clave. Hay muñecos especiales, ediciones limitadas y versiones "secretas" que son casi imposibles de conseguir.

Esto hace que los coleccionistas se obsesionen con encontrarlos, y el valor de reventa de estas piezas se dispara. Así, lo que empieza como una compra divertida se convierte en una verdadera "caza del tesoro" que alimenta el deseo de tenerlos todos.

