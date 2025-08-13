Nueva tendencia en China: jóvenes pagan a empresas para fingir que trabajan en oficinas

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva tendencia, se está implementando entre la población joven en China, en medio de un contexto de desaceleración económica y una crisis de desempleo, esta, consiste en pagar a empresas por permitirles simular que trabajan en una oficina.

Esta tendencia se ve reforzada por la dificultad de los jóvenes para encontrar empleos en el mercado laboral chino, el cual mantiene una tasa de desempleo del 14%.

A ello se suma la alta competencia entre especialistas debido al alto número de profesionales graduados de las universidades.

Expertos estiman que este año se alcanzará una cifra récord de graduados universitarios con 12.22 millones de personas.

Según un artículo de la BBC News, las "oficinas simuladas" se asemejan a oficinas funcionales.

Están equipadas con ordenadores, acceso a internet, salas de reuniones y salones de té. Los asistentes pueden usar los equipos para buscar empleo, lanzar sus propias empresas o realizar trabajos freelance.

Las tarifas diarias suelen oscilar entre 30 y 50 yuanes (aproximadamente 4.20 dólares) y, en ocasiones, incluyen almuerzo, refrigerios y bebidas. Estos establecimientos han aparecido en ciudades importantes de China, como Shenzhen, Shanghái, Nanjing, Wuhan, Chengdu y Kunming.

Motivaciones detrás del empleo simulado

El artículo señala que las motivaciones de los jóvenes para utilizar estos servicios son diversas. Algunos desean evitar quedarse en casa y buscan mantener la disciplina y la rutina que un ambiente de oficina ofrece.

Otros manejan la presión familiar enviando fotos desde la oficina, lo que tranquiliza a sus padres sobre su situación de desempleo.

Para algunos recién graduados estas oficinas sirven como comprobante de pasantía para obtener sus diplomas universitarios.

Los asistentes también utilizan estos espacios para el auto-desarrollo o para realizar trabajos esporádicos. Por ejemplo, pueden dedicar tiempo a mejorar habilidades, buscar empleo, o trabajar en proyectos personales como escribir novelas en línea.

