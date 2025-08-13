¡Atención, conductores! Aumentan casos de atropello y fuga en Chicago: analizan sanciones legales para los culpables

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago enfrenta un incremento alarmante en los incidentes de atropello y fuga, una tendencia que está movilizando tanto a autoridades como a la comunidad.

La periodista María Berrelleza del portal Telemundo ahonda en este fenómeno y expone las posibles repercusiones legales para quienes abandonan el lugar tras causar un accidente.

¿Cuáles son las posibles implicaciones?

Según los reportes, en las últimas semanas se han registrado múltiples episodios de este tipo, lo cual ha encendido las alarmas en redes y medios locales. Aunque no se brindan detalles específicos de cada caso, se busca alertar sobre las consecuencias que enfrentan quienes cometen estos actos.

En el estado de Illinois, el delito conocido como “golpe y fuga” puede acarrear sanciones severas. Si el incidente involucra únicamente daños a la propiedad, el conductor puede ser acusado de un delito menor (Clase A). Esto conlleva hasta 364 días de cárcel, multas de hasta $2,500 y la revocación temporal de la licencia de conducir.

¿Qué sucede si hay daño físico?

Si el choque provoca lesiones o la muerte, la situación se agrava al nivel de un delito grave de Clase 4, con una pena de hasta tres años de prisión y multas que pueden alcanzar los $25,000.

En los casos en que el implicado no informe el accidente dentro de los primeros 30 minutos, el delito podría ser reclasificado como Clase 2, con sanciones aún más duras.

Ante este panorama, abandonar la escena de un choque constituye más que una falta ética; es una conducta penalmente reprochable que puede acarrear consecuencias graves.

