¡Polémica! Entérate por qué Walmart debe pagar más de $5 millones en California

Walmart, el gigante minorista estadounidense, llegó a un acuerdo de $5.6 millones de dólares para zanjar una demanda por protección al consumidor en el estado de California.

Las autoridades del condado de Santa Clara anunciaron el viernes el cierre de este caso, que acusaba a la compañía de cobrar de más a sus clientes.

La demanda, presentada por varios condados de California, incluyendo San Bernardino, alegaba dos tipos de fraude, reseña Mundo Deportivo.

En primer lugar, se acusaba a Walmart de vender productos con pesos incorrectos—específicamente, con menos cantidad de la indicada en sus etiquetas. Esta práctica afectó a una variedad de artículos, como frutas, verduras, pan y otros alimentos preparados.

En segundo lugar, se afirmaba que la cadena de tiendas cobró a los clientes precios más altos de los que se anunciaban en las estanterías o en promociones.

¿Qué dicen las autoridades de California ante la multa millonaria impuesta a Walmart?

El fiscal del distrito de Santa Clara, Jeff Rosen, enfatizó la importancia de la precisión en los precios, declarando: "Cuando un cliente va a pagar un producto, el precio que se muestra en la caja debe ser el correcto. Esto es lo que los clientes y California esperan, y mi oficina se asegurará de que se cumpla la ley".

Esta no es la primera vez que Walmart, que opera 280 tiendas en California, enfrenta este tipo de acusaciones. En 2012, la empresa resolvió un caso similar de cobros excesivos por $2.1 millones de dólares.

En esta nueva resolución, Walmart pagará un total de $5.5 millones en multas civiles, además de cubrir los costos de la investigación por un monto de $139,908.92. El acuerdo fue el resultado de una colaboración entre las fiscalías de los condados de Santa Clara, San Diego, San Bernardino y Sonoma.

