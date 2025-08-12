A dos horas de Miami: la zona de Florida donde comprar casa es un mal negocio

Suscríbete a nuestros canales

Cape Coral-Fort Myers, una ciudad de Florida situada a dos horas de Miami, fue designada recientemente como el peor lugar para comprar una vivienda en Estados Unidos, según un análisis publicado por The Wall Street Journal.

Este estudio, basado en datos de Homes.com, reveló que la zona experimentó una caída en los precios de las casas del 11 % en los últimos dos años, el mayor descenso entre las principales áreas metropolitanas del país.

El fenómeno contrasta con el incremento del 75 % que tuvo la localidad durante los primeros años de la pandemia de Covid-19.

Los factores

Sin embargo, varios factores influyeron en el desinterés de los compradores, como el aumento en el costo de las viviendas, las tarifas de seguros para el hogar en medio de las temporadas de huracanes y los impuestos a la propiedad.

Esto llevó a que muchos residentes optaran por buscar otras zonas para vivir, afectando a quienes intentaban adquirir propiedades, enfrentándose a hipotecas que superaban el valor promedio de las casas.

Actualmente, el 52 % de las casas en oferta en Cape Coral-Fort Myers han reducido sus precios. Por ejemplo, una propiedad con piscina adquirida hace tres años por 675 mil dólares fue rebajada a 500 mil. En total, el mercado local dispone de 7,672 viviendas en venta.

Costo de vida

El costo de vida en Cape Coral-Fort Myers es un 3,9 % superior al promedio nacional, con precios de vivienda un 2,3 % más altos.

El alquiler mensual promedio es de 1,547 dólares, mientras que comprar una casa cuesta alrededor de 494,837 dólares.

Para vivir cómodamente, un adulto soltero necesitaría un ingreso anual de aproximadamente 63,624 dólares antes de impuestos, considerando gastos en propiedad, alimentación y servicios.

Respecto a los costos en comparación con el promedio estatal de Florida, la ciudad presenta un 4 % más en alimentos, 20,4 % en vivienda, 5,6 % en servicios básicos y 9,7 % en atención médica.

