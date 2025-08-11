Estos son los estados en EE.UU. con más enfermos mentales: descubre en qué puesto están Florida y California

Suscríbete a nuestros canales

Existe una creciente preocupación en Estados Unidos por el aumento de los problemas de salud mental, una tendencia que se ha acelerado en los últimos años, particularmente después de la pandemia de COVID-19.

Los datos y encuestas recientes muestran que una parte significativa de la población adulta y adolescente ha experimentado algún tipo de enfermedad mental, reporta Mental Healt America.

Aumento de enfermedades mentales en Estados Unidos

Prevalencia en adultos: Se estima que cerca de 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos tendrá una condición de salud mental diagnosticable en un año determinado. En 2023, aproximadamente el 22.8% de los adultos (58.7 millones de personas) padecían alguna enfermedad mental.

Trastornos comunes: Los trastornos de ansiedad y la depresión mayor son de los más prevalentes. Alrededor del 31.6% de los estadounidenses sufrirá un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Además, la depresión mayor afecta a millones de adultos y jóvenes.

Impacto en jóvenes: La crisis de salud mental es especialmente preocupante entre los adolescentes. En 2023, cerca de uno de cada tres adolescentes (de 12 a 17 años) recibió tratamiento de salud mental, lo que representa un aumento considerable. La prevalencia de depresión mayor entre los jóvenes también es alta, afectando a casi el 20% de este grupo.

Pensamientos suicidas: Los pensamientos serios de suicidio han aumentado, afectando a millones de adultos y jóvenes cada año.

¿Cuáles son los factores que contribuyen al aumento de la crisis de salud mental en Estados Unidos?

Varios factores han sido identificados como contribuyentes a esta crisis de salud mental:

El aislamiento prolongado durante la pandemia de COVID-19.

El aumento del uso de las redes sociales.

El estrés y la ansiedad relacionados con la economía y la situación personal.

La falta de acceso a servicios de salud mental y el estigma social.

¿Cuáles son los estados con mayor índice de enfermos mentales?

Aunque la información varía dependiendo de la fuente y el tipo de enfermedad mental que se analice, algunos estados muestran consistentemente una mayor prevalencia de problemas de salud mental.

Según algunos informes, como Mental Healt America, los estados con mayor porcentaje de adultos con alguna enfermedad mental (AMI por sus siglas en inglés) incluyen:

Nueva Jersey Florida Delaware Connecticut Nevada Oregón Oklahoma

Es importante señalar que estas clasificaciones pueden cambiar anualmente y que la prevalencia de enfermedades mentales no siempre se correlaciona con la calidad del acceso a la atención médica.

Algunos estados con alta prevalencia también pueden tener un bajo acceso a tratamientos de salud mental, lo que agrava la situación.



