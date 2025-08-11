El paradójico momento que vivió un vendedor de autos en Florida: fue multado por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Un vendedor de autos en Florida, Robb The Car Guy, fue multado con 160 dólares durante una prueba de manejo debido a un error relacionado con la ubicación de la placa temporal en el vehículo.

Según explicó en TikTok, la multa ocurrió porque la placa magnética temporal estaba colocada en un costado del Nissan Rogue, sobre una rueda, en lugar de estar en la defensa trasera, como exigen las leyes de tránsito de Florida, reseña La Nación.

Robb mostró a los policías que el auto sí tenía placa, aunque no en la ubicación tradicional, debido a que el vehículo estaba en reparación para ser entregado.

Lo que dijo la policía

Sin embargo, la policía insistió en que la matrícula debía estar firmemente fijada en la parte trasera, en el sitio donde normalmente va la placa permanente.

Intentaron colocar la placa en el parabrisas trasero, pero fracasaron porque la placa magnética no se adhería bien.

Finalmente, Robb tuvo que esperar cerca de una cuadra para comprar tornillos y fijar la placa correctamente, antes de poder continuar.

La ley de Florida

Según la ley de Florida, las placas temporales deben estar visibles, sin obstrucciones, y fijadas de forma segura en la parte trasera del vehículo para evitar sanciones.

El incidente pone en evidencia una dificultad creciente debido a que muchos autos modernos, como el Nissan Rogue 2014, tienen portones traseros fabricados con materiales plásticos o compuestos, en lugar de metálicos, lo que impide la adherencia de placas magnéticas temporales.

Esta tendencia de utilizar materiales más livianos y baratos en los vehículos, especialmente en modelos de gama básica, complica el cumplimiento de las normas sobre placas temporales, causando confusión y multas inesperadas para vendedores y conductores.

