Multas en Laredo: conductores deberán pagar hasta $250 si infringen esta norma que entra en vigor por el regreso a clases

Las autoridades en Laredo, Texas, Estados Unidos (EEUU), han advertido a los conductores sobre una infracción que entrará en vigor este lunes 11 de agosto con el regreso de los niños a las aulas.

Mañana más de 70 mil alumnos de los dos distritos escolares independientes (LISD y UISD) volverán a clases, por lo que cientos de buses escolares transitarán desde antes de amanecer y luego por la tarde.

A este tipo de transportes se les verá en casi todas las arterias viales de la ciudad, incluidas rutas rurales o fuera de la mancha urbana.

Y es asociado a estos que se estarán aplicando una serie de multas, por lo que es muy importante que los conductores tengan sumo cuidado y sigan las reglas cuando manejen cerca de uno.

Detalle sobre la multa y su aplicación

Resulta que, los automovilistas deberán pagar de 500 a mil 250 dólares para aquellos que no respeten un autobús escolar detenido, con luces intermitentes y señales metálicas de alto, desplegadas en sus laterales.

Esto, sin importar la dirección en la que circule el auto particular respecto al autobús amarillo.

El Sargento y portavoz del Departamento de Seguridad Pública del Estado del Distrito Laredo, Erick Estrada, señala que todo vehículo particular debe detenerse cuando un autobús escolar tiene las luces parpadeantes.

Porque va a recoger o bajar a menores de edad, todo vehículo en sus alrededores debe parar por completo, no importa la distancia ni la relación lineal que tenga con el camión de escuela.

Agregando que los conductores deben recordar que en sus alrededores es casi seguro que hay niños o adolescentes, incluso corriendo hacia él o desde el mismo.

“(...) Chicos saliendo de las banquetas, corriendo de entre carros estacionados, además de que los niños no saben muy bien el cruzar las calles, no toman las precauciones debidas”, explicó Estrada.

Así mismo, además de respetar la seguridad de los niños y la presencia de un autobús amarillo, Estrada pidió dejar a un lado el teléfono celular y no exceder la velocidad permitida.

