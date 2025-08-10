¿Alimentos gourmet a bajo precio en EEUU?: Descubre los 9 productos en descuento que puedes conseguir en Costco

Suscríbete a nuestros canales

Las promociones por fin de verano en Costco, que finalizan con el cambio de estación el 22 de septiembre, incluyen 9 productos destacados que abarcan desde alimentos gourmet hasta sistemas para la cocina. Esta información fue obtenida del portal web de La Opinión.

Productos destacados en la promoción por fin de verano

Entre los productos con descuento se encuentran el bacalao negro marinado en miso, que se presenta en porciones listas para cocinar; el sistema doméstico Almond Cow para preparar leche vegetal; y la caja de bistec de res de Nueva Zelanda, conocida por su procedencia 100% alimentada con pasto.

también forman parte de la oferta la cabeza entera de pescado Branzino, ideal para parrillas; el cubo de frutas y verduras ReadyWise con dosis deshidratadas; y el cordero de Nueva Zelanda, disponible en porciones prácticas.

Productos gourmet y complementos alimenticios

Además, la lista incluye porciones de salmón presentadas en tablones de cedro que aportan aroma ahumado; miel cruda de Manuka certificada con alto nivel UMF; y un surtido de regaliz de la marca G.O.A.T. FOODS, con varias variedades para consumidores.

Los descuentos estarán vigentes hasta el 22 de septiembre, coincidiendo con el fin oficial del verano.

