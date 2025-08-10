Vacante en Chicago con paga de hasta $150: emplean a trabajadores a tiempo parcial los fines de semana

Suscríbete a nuestros canales

Si vives en Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), buscas ganar un ingreso extra y estás libre los sábados, esta puede ser la oferta de empleo perfecta para ti, descubre de qué se trata.

En esta oportunidad el empleador es Windy City Paws, una empresa de cuidado de mascotas en Chicago que ofrece servicios profesionales de paseo y cuidado de perros y gatos.

“¿Buscas un trabajo de paseo de perros en Chicago? ¡Trabaja con los mejores! Estamos en constante crecimiento y necesitamos paseadores de perros del área de Chicago que sean enérgicos, confiables y apasionados por trabajar con perros”, indican en su web.

La propuesta de trabajo fue publicada en el portal especializado de SimplyHired.

“Windy City Paws es el paseador de perros y cuidador de gatos mejor calificado de Chicago para profesionales ocupados. Nuestros clientes experimentan la comodidad de nuestros servicios avanzados, que cuentan con verificación GPS para mayor tranquilidad y programación en línea sin problemas para una coordinación sin esfuerzo”, señalan.

Sobre la vacante disponible en Chicago

En Windy City Paws están en la búsqueda de un/a “Weekend Dog Walker”, o un/a “Paseador de perros de fin de semana”.

“¡Windy City Paws está buscando una persona confiable para unirse a nuestro equipo profesional como paseador de perros a tiempo parcial!”

Es perfecto para los amantes de los animales que buscan enriquecer sus vidas con nuevos amigos peludos y obtener ingresos adicionales fuera de su trabajo diario.

La persona contratada deberá:

Prepare a los perros de cada hogar para que salgan con el equipo de seguridad adecuado

Dirige caminatas de 30 a 60 minutos y sesiones de juego activo

Administre alimentos, agua o medicamentos según las instrucciones del cliente.

Limpie los desechos de los cachorros al aire libre y en el interior según sea necesario.

Envíe actualizaciones / fotos y registre notas de comportamiento o estado.

Construir una relación sólida con las mascotas y sus dueños

Cubren un área de servicio en: Circuito Sur, Río Norte, Circuito Oeste, Streeterville, Costa Dorada, Ciudad Vieja, Parque Lincoln

Requisitos de contratación

Disponibilidad los sábados y domingos entre las 8 a.m. y las 8 p.m. (obligatorio)

Se requiere vehículo o bicicleta

Viaje confiable a las áreas de servicio de Chicago enumeradas anteriormente

Elegibilidad para trabajar en EEUU y una edad mínima de 18 años.

Capaz de soportar todas las condiciones climáticas al aire libre y varias horas de caminata cada día.

Un teléfono inteligente con un plan de datos para la comunicación y el seguimiento de caminatas.

Abierto a solicitudes de última hora

Dispuesto a recoger / dejar las llaves de la oficina; Esto podría ser varias veces a lo largo de la semana si es necesario

Compromiso mínimo de 3 meses

Salario + beneficios

Windy City Paws ofrece un pago de hasta unos $150 por hora por fin de semana, dependiendo de la carga de trabajo.

Pagado por caminata (la tarifa varía según la duración y la ubicación de la visita)

Señalan que este es un puesto empleado W-2 que recibe beneficios como tiempo libre pagado (PTO) y contribuciones de nómina 401 (k).

Acumulación de PTO y elegibilidad 401 (k) después de 6 meses.

Además, se le proporcionará capacitación y educación pagadas sobre el comportamiento de perros y gatos durante su permanencia con la empresa.

Puedes postularte en el siguiente enlace: Paseador de perros de fin de semana - Windy City Paws | Chicago, IL.

De hecho, esta no es la única vacante disponible de la empresa, si quieres conocer qué otras tienen abiertas, visita: Trabajos de paseo de perros, Chicago, IL - Windy City Paws - Clasificado #1 en Chicago.

