Oferta de empleo en Chicago: buscan baristas y les pagan hasta $21 por hora

Si vives en Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU) y te encuentras en la búsqueda de empleo puede que le te interese la siguiente propuesta laboral lanzada por un café, descubre de qué se trata.

En esta oportunidad el empleador es Chobani, una empresa de alimentos y bebidas de próxima generación con la misión de hacer que los alimentos nutritivos sean accesibles para todos.

Más específicamente, para trabajar en uno de los cafés de Lecombe, un tostador de café líder en la búsqueda de un café excelente para todos, esta marca pertenece a la empresa Chobani.

La Colombe opera 32 cafés en Filadelfia, Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles, Austin y Washington, D.C.

La vacante fue publicada en el portal especializado de SimplyHired.

Sobre la propuesta de empleo

En Chobani están en la búsqueda de un ‘Barista’.

“Buscamos un barista que aporte energía, calidez y un servicio inolvidable a cada taza que elaboramos. Si te apasionan las personas, el servicio al cliente y la hospitalidad, ¡te queremos en nuestro equipo!”, instan en la propuesta.

Entre las responsabilidades de la persona a contratar destacan:

Sea la cara del café: interactúe con los clientes, tome pedidos y sirva con una conexión genuina.

Crea bebidas con consistencia, calidad y estilo (no te preocupes, nosotros también te formamos).

Sé dueño de tu estación, tu turno y tu energía. Nos preocupamos por la responsabilidad y el respeto.

Mantenga el espacio impecable: la limpieza es parte de la experiencia.

Salta donde sea necesario, apoya a tus compañeros de equipo y busca siempre cómo mejorar las cosas.

Trae vibraciones positivas a cada turno. Nos damos cuenta, y también nuestros invitados.

“Como barista en La Colombe, serás el latido del corazón de nuestra tienda: un constructor de comunidades y un campeón de la marca, todo en uno, y te enseñaremos a ser un experto en café al estilo de La Colombe”, indican.

Requisitos para postularse

Experiencia en servicio al cliente, comercio minorista, hospitalidad donde el enfoque está orientado al cliente (una ventaja, pero no es obligatorio, ¡lo capacitaremos!)

Se enorgullece de ser parte de un equipo y encarna todos nuestros principios de One Dove: amabilidad, respeto, delicia, eficiencia y limpieza.

Cómodo usando un sistema POS y manejando transacciones.

Capacidad para estar de pie durante largos períodos y levantar hasta 50 libras.

Caminar, agacharse, estirarse y torcerse con frecuencia.

Salario + Postulación

Chobani ofrece un salario inicial de $21 por hora, con oportunidades reales para el crecimiento profesional a largo plazo.

Además de la irresistible propuesta de tener café gratis.

Si considera que cumple con lo necesario, puede postularse en el siguiente enlace: Barista - Chobani | Chicago, IL.

