¡Atención, estudiantes! Lanzan el programa de becas del Desfile Dominicano en Nueva York: estos son los requisitos

El Programa de Becas del Desfile del Día Nacional Dominicano ofrece apoyo financiero a estudiantes de ascendencia dominicana que cursan estudios superiores en Estados Unidos.

Esta iniciativa anual proporciona becas y estipendios de hasta $10 000 para estudiantes actuales y futuros según informó Telemundo Nueva York. Esta acción la realizan con el objetivo de fomentar la educación y el desarrollo académico dentro de la comunidad dominicana en el país.

Elegibilidad

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos, incluyendo ser de ascendencia dominicana y tener un índice académico acumulativo mínimo de 3.0 al momento de la aplicación.

Además, deben estar registrados en un programa de pregrado en una institución postsecundaria acreditada en Estados Unidos.

También deben demostrar necesidad financiera, ya sea mediante la elegibilidad para la Beca Pell o mediante otros medios que justifiquen la asistencia financiera.

Todos los documentos de solicitud deben enviarse en inglés y en formato Word o PDF.

Fechas

Las fechas importantes para el programa incluyen el plazo de presentación del formulario de elegibilidad, que va del 15 de agosto al 26 de septiembre de 2025.

Aquellos que cumplan con los requisitos serán invitados a completar una solicitud más detallada entre el 13 de octubre y el 12 de diciembre de 2025.

Los semifinalistas se anunciarán el 16 de enero de 2026, y el ganador de la beca se revelará oficialmente el 13 de marzo de 2026, tras una cuidadosa evaluación de los finalistas.

