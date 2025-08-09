Feria de útiles escolares en Chicago: conoce los días y lugares donde entregarán mochilas y materiales gratis

Suscríbete a nuestros canales

En preparación para el inicio del ciclo escolar el 18 de agosto en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), diversas organizaciones comunitarias han programado una serie de eventos por diferentes zonas de la ciudad.

Esta amplia oferta incluye distribución de mochilas, útiles escolares, comidas y servicios gratuitos dirigidos a estudiantes y sus familias para facilitar el regreso a clases en Chicago.

La información fue extraída del portal web de Telemundo Chicago, donde se recopiló un calendario completo con fechas, lugares y actividades disponibles para el beneficio de la comunidad.

Eventos y festividades programadas para el regreso a clases

9 de agosto, 10 a.m. – 2 p.m. : Feria Comunitaria Back2School, 7477 S. Lawrence Ave. Actividades recreativas, entrega de materiales escolares y vacunación.

9 de agosto, 11 a.m. – 2 p.m. : LYD Back to School Bash, 808 E. Calle 61. Distribución de mochilas gratuitas desde las 11:30 a.m. y comida.

9 de agosto, mediodía – 4:30 p.m. : Evento comunitario de regreso a clases en New Philadelphia Pentecostal House of Prayer, 5122 W. North Ave. Mochilas, comida y música.

10 de agosto, 10:30 a.m. – 3 p.m. : HOLCD Back to School Jamboree, 4650 W. Madison St. Día lleno de actividades, útiles escolares, comida y bebidas gratis.

13 de agosto, mediodía – 3 p.m.: Back to School Bash de This is Life, Parque Hamilton 613 W. Calle 72. Juegos, mochilas y útiles escolares.

14 de agosto, 4 p.m. – 6 p.m. : LCHC Back to School Bash 2025, Iglesia Comunitaria Harmony, 1908 S. Millard Ave. Entrega de paquetes escolares y actividades recreativas.

15 de agosto, 3 p.m. – 6 p.m. : Feria de regreso a clases de Servicios Comunitarios Ada S. McKinley, 6033 S. Wentworth Ave. Materiales escolares, cortes de cabello, comida y más.

16 de agosto, 10 a.m. – mediodía : Evento de regreso a clases en Centro de Niños y Familia Rey B. González, 3050 E. 92nd St. Mochilas y útiles escolares.

16 de agosto, 10 a.m. – 2 p.m. : Back-to-School-Giveaway de la Fundación Angel Reese, Deportes Internacionales Chicago, 1841 N. Laramie Ave. Entrega de 1,000 mochilas y charla contra el acoso escolar.

16 de agosto, 11 a.m. – 1 p.m. : Evento de regreso a clases de la fundación Mother Betty Price, Parque Moran (Terrace) 5727 S. Racine Ave. Entrega de materiales escolares y comida.

16 de agosto, 11 a.m. – 2 p.m.: Open House y Back to School Bash de Focus Fairies Mentoring, 2150 S. Canalport Ave. Entrega de mochilas, actividades y rifas.

17 de agosto, 11 a.m. – 1 p.m. : Tune-Up and Turnout: paseo en bicicleta para el regreso a clases organizado por Mobilize Chicago, Iglesia Bautista Stone Temple, 3622 W. Douglas Blvd.

17 de agosto, 1 p.m. – 4 p.m. : Back to School Bash de The Kindness Campaign, 703 E. Calle 75. Servicios gratuitos, mochilas, actividades, juegos y granja de animales.

17 de agosto, 3 p.m. : 1’s Family Picnic y Giveaway anual para el regreso a clases, Playa Calumet Park, 9801 S. G Ave. Juegos, comida y pintura de cara.

17 de agosto, mediodía – 4 p.m. : Libros y Mochilas de Somos Arte Chicago, Humboldt Park. Entrega de libros, mochilas, artes y manualidades.

24 de agosto, 11 a.m.: El 102 Aniversario de Alcance Comunitario y Back 2 School Rally, Iglesia Bautista True Light, 7300 S. Maryland Ave. Materiales escolares, comida y actividades después de la misa de las 9:30 a.m.

Además de las fechas mencionadas, grupos comunitarios, iglesias y fundaciones distribuyen recursos y ofrecen actividades orientadas a facilitar la preparación escolar.

Este calendario contempla eventos en distintas localidades, ampliando la cobertura para familias y estudiantes de diferentes sectores de Chicago.

