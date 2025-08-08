Texas refuerza seguridad en sus escuelas: conoce el novedoso método preventivo que será aplicado este año escolar

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases ha puesto la seguridad en las aulas en el centro de las preocupaciones de los padres de familia.

En este distrito escolar, una nueva ley exige a las escuelas implementar medidas adicionales para prevenir ataques y proteger a los estudiantes de cualquier situación de peligro.

La ley SB 838, aprobada en 2023, entrará en vigor en el año escolar 2025-2026. Esta normativa exige que las escuelas instalen un botón de pánico silencioso, que permitirá una comunicación instantánea entre el distrito escolar y los servicios de emergencia, como la policía, los bomberos o los paramédicos.

Además del botón de pánico, las escuelas deberán equipar cada salón de clases con un dispositivo de comunicación, como un teléfono u otro aparato electrónico, para garantizar una conexión directa.

Según la nueva ley, los distritos escolares pueden usar fondos de la beca de seguridad estatal para costear estas mejoras, reseña Univision.

Jessica Ruiz, directora de Northside ISD, aseguró que los padres no deben preocuparse. En caso de emergencia, cada salón ya está equipado con teléfonos y un botón de pánico.

Además, la escuela cuenta con medidas de seguridad adicionales, como una cabina de seguridad con vidrios antibalas para registrar a los visitantes, más de 30 cámaras de vigilancia, sistemas de alarma y puertas especiales en todos los salones.

¿Cuándo reinician las clases en escuelas de Texas?

l calendario de inicio de clases para el año escolar 2025-2026 en Texas varía según el distrito escolar, pero la mayoría de las escuelas comenzarán entre la primera y la segunda semana de agosto.

A continuación, se presentan algunas fechas de inicio de clases para distritos específicos:

Austin ISD: 19 de agosto de 2025.

19 de agosto de 2025. Dallas ISD: 12 de agosto de 2025.

12 de agosto de 2025. Houston ISD: 12 de agosto de 2025.

12 de agosto de 2025. Fort Worth ISD: 12 de agosto de 2025.

12 de agosto de 2025. Sanger ISD : 4 de agosto de 2025.

: 4 de agosto de 2025. Allen ISD: 12 de agosto de 2025.

12 de agosto de 2025. Arlington ISD: 13 de agosto de 2025.

13 de agosto de 2025. Denton ISD: 12 de agosto de 2025.

Para obtener la fecha exacta, es recomendable consultar el sitio web del distrito escolar de tu localidad, ya que cada uno tiene su propio calendario.

