Ferias de Ohio en 2025: conoce el calendario y los eventos más esperados del año

Suscríbete a nuestros canales

La esperada temporada de ferias de Ohio ya comenzó y miles de residentes del noreste del estado se preparan para disfrutar de atracciones, animales, comida y espectáculos en distintos condados durante los próximos dos meses.

El Departamento de Agricultura de Ohio publicó el cronograma oficial para 2025, que incluye 94 ferias de condado e independientes, además de la Feria Estatal de Ohio, destaca FOX 8.

Ferias del noreste de Ohio en agosto

Durante la semana del 3 de agosto se realizarán cinco ferias:

Condado de Richland (Mansfield): del 3 al 9 de agosto

Condado de Holmes (Millersburg): del 4 al 9 de agosto

Condado de Erie (Sandusky): del 4 al 10 de agosto

Condado de Cuyahoga (Berea): del 5 al 10 de agosto

Condado de Ashtabula (Jefferson): del 5 al 10 de agosto

Para la semana del 10 de agosto:

Condado de Huron (Norwalk): del 11 al 16 de agosto

En la semana del 17 de agosto se suman:

Condado de Lorain (Wellington): del 17 al 24 de agosto

Condado de Portage (Randolph): del 19 al 24 de agosto

En la última semana de agosto:

Condado de Stark (Cantón): del 26 de agosto al 1 de septiembre

Condado de Mahoning (Canfield): del 27 de agosto al 1 de septiembre

Condado de Geauga (Burton): del 28 de agosto al 1 de septiembre

Ferias en septiembre: el cierre de temporada

La diversión continúa en septiembre con las siguientes fechas:

Condado de Wayne (Wooster): del 6 al 11 de septiembre

Condado de Ashland (Ashland): del 14 al 20 de septiembre

Condado de Tuscarawas (Dover): del 15 al 21 de septiembre

Condado de Coshocton (Coshocton): del 26 de septiembre al 2 de octubre

Estas ferias no solo son parte del folclore y la cultura agrícola de Ohio, sino también uno de los eventos familiares más esperados por comunidades enteras.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube