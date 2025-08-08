Ohio refuerza controles por alcohol en las vías: dos condados controlarán aún más a conductores "pasados de tragos"

Suscríbete a nuestros canales

Puntos de control de sobriedad serán desplegados este viernes 8 de agosto en al menos dos condados del noreste de Ohio, según informaron las autoridades locales.

Los operativos tendrán lugar en los condados de Summit y Wayne, con la intención de detectar y sacar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol o drogas, reseña FOX 8.

Controles estratégicos y sin aviso de ubicación

El Grupo de Trabajo OVI del Condado de Summit notificó que los puntos de control comenzarán este viernes en distintos puntos del condado y se extenderán hasta la madrugada del sábado.

Por razones operativas, no se ha revelado aún el lugar ni la hora exacta donde se desplegarán los agentes.

En el caso del condado de Wayne, la Patrulla Estatal de Carreteras de Ohio anunció que colocará un punto de control específico en la Ruta Estatal 3 entre las 8:00 p. m. y las 11:00 p. m. del viernes.

Además, habrá patrullas de saturación en las zonas aledañas, aumentando así la vigilancia para interceptar a conductores que representen un riesgo.

81 muertes por OVI en Ohio el año pasado

Las autoridades recordaron que, según cifras preliminares, en 2024 se registraron 10.721 accidentes relacionados con OVI (Operar Vehículo en estado de Intoxicación) en el estado, con un saldo fatal de 81 personas fallecidas.

El teniente Cristian Perrin indicó que la Patrulla Estatal realiza en promedio 25.000 arrestos por OVI al año, como parte de su estrategia para mantener las carreteras más seguras.

Desde 1990, la Corte Suprema permite los puntos de control de sobriedad siempre que se cumplan requisitos como la notificación pública previa.

La Patrulla de Carreteras insta a los conductores a informarse y evitar riesgos al volante.

