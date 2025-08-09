¡Atención conductores en Miami! Zonas escolares en las que activaron cámaras de velocidad: evite recibir una multa

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores que hacen vida en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que las autoridades locales de varias ciudades han intensificado sus medidas de seguridad vial debido al inminente regreso a clases.

Se trata de la instalación de cámaras de control que estarán activas únicamente durante horarios escolares, en las ciudades de Doral y Hollywood, como lo reseña el portal de Miami Diario.

Las autoridades han puesto en marcha esta estrategia que se ha vuelto popular en diferentes estados de EEUU, para resguardar a los estudiantes de aquellos conductores irresponsables que circulan a toda velocidad cerca de las escuelas.

Se debe tener presente que las áreas escolares suelen ser muy vulnerables a accidentes debido a una desastrosa mezcla; padres apurados, conductores distraídos y estudiantes caminando o en bicicleta.

De hecho, datos recopilados durante pruebas preliminares en Doral revelaron un alto número de violaciones en las inmediaciones de escuelas como Ronald Reagan Senior High, Andrea Castillo Preparatory y Eugenia B. Thomas K-8, entre otras.

En este sentido, la alcaldesa Christi Fraga aseguró que la ciudad detectó un patrón constante de exceso de velocidad en estos sectores.

Detalles sobre la aplicación de multas en Doral y Hollywood

Es un hecho que, aunque los límites de velocidad están claramente señalados, muchos conductores los ignoran, por esta razón las autoridades han tomado medidas disuasorias.

Las cámaras funcionan con tecnología de radar y se activan media hora antes del inicio de clases.

Permanecen encendidas durante toda la jornada escolar y se apagan media hora después de la salida.

No operan durante fines de semana, feriados ni días sin clases.

El monitoreo con cámaras de velocidad apunta a reforzar la conciencia sobre la importancia de reducir la velocidad, pero no se queda en la simple advertencia.

No son solo palabras o advertencias, sancionan a quienes infringen la ley.

En el caso de Doral, se implementó un sistema de detección de velocidad por cámaras en 12 zonas escolares.

La fase educativa comenzará el 14 de agosto y durará hasta el 14 de septiembre.

A partir de esa fecha, cualquier conductor que supere el límite por más de 10 millas por hora recibirá una multa de $100.

Activación en Hollywood

Se ha revelado que las autoridades ya pusieron en funcionamiento un sistema similar en la ciudad, que cubre más de 20 instituciones públicas, privadas y chárter.

En Hollywood, se ha revelado que los conductores que superen el límite por más de 11 millas por hora en las zonas escolares recibirán sanciones económicas.

La medida ha sido bien recibida, sobre todo tomando en cuenta que los ingresos recaudados por las multas se destinarán a programas de seguridad pública, como los cruces escolares vigilados.

También ven con buenos ojos que se libere recursos policiales y permita una vigilancia más eficiente en otros sectores.

Por último, advierten que, si un conductor de Doral o Hollywood es sancionado por estas cámaras, tendrá 30 días para pagar las multas o solicitar una audiencia.

En caso de no responder, la infracción se convierte en una citación oficial del estado de Florida.

