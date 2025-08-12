¡CBP comete terrible error! Arrestan a ciudadano estadounidense en Florida: esta fue la desagradable confusión

Suscríbete a nuestros canales

El ciudadano estadounidense Kenny Laynez-Ambrosio, de 18 años, no enfrentará cargos penales tras ser arrestado violentamente por agentes federales que lo confundieron con un migrante indocumentado en Palm Beach, Florida.

La fiscalía del condado anunció que, tras revisar el caso y hablar con el oficial responsable, no encontró pruebas suficientes para procesarlo, reseña La Nación de Argentina.

El incidente ocurrió el 2 de mayo, cuando el joven viajaba con su madre y dos compañeros de trabajo.

Un arresto grabado en video

Laynez-Ambrosio documentó en video cómo agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y de la Patrulla Fronteriza (USBP) lo redujeron contra el pavimento, mientras sus compañeros —quienes sí estaban en el país sin documentos— eran inmovilizados con pistolas Taser.

Según el joven, un agente le prohibió grabar y otro le dijo: “Aquí no tienes derechos. Eres un ilegal, hermano”, pese a que repetía ser ciudadano estadounidense.

El operativo inició cuando un oficial de la FHP detuvo el vehículo que conducía su madre por tener la licencia vencida. Posteriormente, llegaron refuerzos de la Patrulla Fronteriza, quienes interrogaron a los ocupantes en español y amenazaron con más cargos si no confesaban su estatus migratorio.

Consecuencias y reacciones oficiales

Tras el arresto, Laynez-Ambrosio pasó varias horas en un centro de detención de inmigrantes en Riviera Beach antes de ser liberado, mientras sus compañeros fueron enviados al Centro de Detención Krome, en Miami-Dade, a la espera de audiencias de inmigración.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) respaldó la actuación de sus agentes y aseguró que el uso de fuerza será revisado por la Oficina de Responsabilidad Profesional.

El joven afirmó que tanto él como su madre quedaron traumatizados y sin ingresos, denunciando un caso de perfil racial. “Tenía miedo por sus vidas porque todo podía salir muy mal”, declaró.

