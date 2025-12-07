Tiroteo en una vivienda deja al descubierto una macabra escena: hallan un cadáver descompuesto y varios explosivos

Suscríbete a nuestros canales

Un cuerpo humano en descomposición se localizó dentro de una casa en Stamford (Connecticut, EEUU), donde un hombre se atrincheró durante horas, antes de enfrentarse a la policía.

Las autoridades de Stamford llegaron hasta el lugar de los hechos, el martes por la mañana, para entregar una orden de desalojo, antes de que se desatara el enfrentamiento que duró varias horas.

Los funcionarios llegaron con un camión de mudanzas para iniciar el proceso de desalojo; sin embargo, cuando se acercaron al domicilio, el sospechoso comenzó a dispararles.

Se quitó la vida tras el tiroteo

De inmediato, los agentes respondieron al fuego, por lo que se inició un tiroteo que se extendió por horas, indicó ABC News.

Un negociador de rehenes se presentó en el sitio y, al llegar, intentó que el sospechoso se rindiera y saliera ileso.

Tras varios minutos de conversaciones con el tirador, los agentes oyeron un disparo proveniente del interior de la vivienda.

Para conocer qué había sucedido, enviaron un dron para confirmar el estado del sospechoso. Según la policía, parece que el propietario de la casa murió por causa de una herida de bala que él mismo se ocasionó.

El hombre quedó identificado como Jed Parkington, de 63 años de edad. La identidad del segundo cuerpo encontrado en la vivienda aún se desconoce y la investigación sigue en curso.

Hallan un cuerpo y explosivos dentro de la vivienda

Las autoridades afirmaron que también encontraron explosivos, entre los cuales había bombas caseras, granadas y cócteles molotov. Ningún agente policial resultó herido durante el incidente.

La esposa de Parkington había escrito previamente una emotiva carta al juez que supervisaba el desalojo. “Soy una señora de 69 años que sufre de diabetes, depresión y pérdida de memoria. No tengo dónde mudarme”, detalló la mujer en su escrito.

Asimismo, explicó que su esposo enfermó de cáncer y COVID-19 y perdió su trabajo en 2014. “No pudimos recuperarnos económicamente y ahora sufrimos la pérdida de nuestra casa”.

