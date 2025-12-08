Doble tragedia en España: mujer fallece inesperadamente y esto le pasó a su esposo al enterarse

Suscríbete a nuestros canales

Una doble tragedia ha impactado a la provincia de Ourense,en Galicia, España.

Una mujer de 51 años, identificada como Julia V., falleció en un accidente de tránsito. Posteriormente, su esposo, Juan Carlos A., de 59 años, sufrió un paro cardíaco fatal al llegar al lugar del suceso y enterarse de la muerte de su pareja.

El Accidente de Tránsito

El hecho fatal ocurrió la noche del pasado miércoles en una carretera secundaria, aproximadamente a las 22:00 horas en el punto kilométrico 5 de la OU-1205, a la altura de Porqueirós.

La víctima perdió la vida tras una colisión frontal contra una furgoneta mientras regresaba a su casa en Requiás desde su trabajo en Muíños.

El conductor de la furgoneta, Marcos G. C. (40 años), presuntamente invadió el carril contrario.

Tragedia del esposo

El esposo de la víctima salió en su búsqueda al notar su tardanza y la falta de respuesta en su celular.

Juan Carlos, llegó al lugar del accidente alrededor de las 23:00 horas. Una hora después de recibir la noticia, se sintió indispuesto y sufrió un paro cardíaco.

Los profesionales de emergencias del GES (Grupo de Emergencias Supramunicipal) intentaron maniobras de reanimación durante una hora, pero no pudieron revertir la situación.

El matrimonio tenía un hijo de 24 años, a quien el padre llamó desde el lugar de los hechos. Al llegar el joven, su padre ya había fallecido.

Situación legal del conductor

La Guardia Civil de Tráfico confirmó la responsabilidad del conductor de la furgoneta, quien fue acusado de delitos graves.

El conductor fue trasladado al hospital con heridas leves. Las pruebas de alcohol arrojaron resultados positivos: 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo, superando ampliamente el límite legal.

El conductor fue detenido por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

A pesar de la gravedad de los cargos, la Fiscalía no solicitó prisión provisional. El investigado fue puesto en libertad, aunque se le impuso la retirada del carné como medida cautelar.

