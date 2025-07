“No me aceptaron para irme”: La desesperación de quienes intentan autodeportarse con CBP Home

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación CBP Home, promovida por la administración de Donald Trump como parte del programa “Homecoming”, ha sido presentada como una vía para que inmigrantes indocumentados puedan autodeportarse de manera voluntaria, con supuesta asistencia gubernamental.

Sin embargo, múltiples testimonios recabados por Noticias Telemundo revelan que el proceso está plagado de trabas burocráticas, falta de orientación y promesas incumplidas.

"Quiero irme, pero no me dejan": inmigrantes atrapados en el limbo

Jairo Sequeira, un nicaragüense que emigró a Estados Unidos en 2021, intentó regresar voluntariamente a su país tras llenar el formulario en CBP Home.

Aunque compró su pasaje y presentó la confirmación de salida voluntaria, no pudo abordar el vuelo porque no tenía pasaporte, documento que, según él, le fue retirado al entregarse a las autoridades migratorias.

United Airlines lo rechazó y ninguna agencia respondió por él. A pesar de que el DHS asegura que puede haber ayuda para obtener documentos, no ofreció detalles sobre cómo acceder a ella ni qué ocurre en casos como el de Sequeira.

Titza Escobar, también nicaragüense y víctima de violencia doméstica, intentó entregarse a las autoridades para salir del país pero no recibió asistencia.

Sin pasaporte y sin dinero, logró un salvoconducto temporal con ayuda de activistas, pero sigue atrapada en Estados Unidos esperando poder regresar a sus tres hijos.

“Hay muchas personas [que] no quieren ir[se], pero cuando yo quiero irme, no me aceptaron”, asegura Escobar cuya lengua nativa es el miskito, originaria de una comunidad indígena en el Caribe nicaragüense.

CBP Home: promesas de asistencia no se cumplen

Otros casos como el de Juhany Pina, venezolana que perdió su estatus legal y se quedó sin trabajo, muestran que muchos inmigrantes enfrentan largos tiempos de espera tras llenar el formulario en CBP Home, sin recibir confirmación o seguimiento.

Pina denunció que las fechas de salida otorgadas no se cumplen y que las autoridades no se comunican más con los solicitantes.

Abogados y activistas coinciden en que el sistema es poco transparente y ha dejado a muchas personas sin guía, atrapadas en un proceso que supuestamente debía facilitar su salida voluntaria.

A esto se suma la dificultad para obtener pasaportes en consulados cerrados o con trabas políticas, como en los casos de Venezuela y Nicaragua.

Aunque el Gobierno promete un “bono de salida” de 1.000 dólares y ayuda con boletos o trámites, los inmigrantes consultados aseguran que esa asistencia no llega. En palabras de Pina, “nos quitaron el oxígeno”.

