Patrulla Fronteriza de EEUU anuncia cobro de $5.000 sin importar el estatus del extranjero

Una nueva disposición legal ha generado impacto entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. El jueves 4 de diciembre, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, confirmó a través de sus redes sociales la aplicación de una tarifa económica a indocumentados.

Esta nueva regulación, contenida en la legislación denominada Big Beautiful Bill, establece que los extranjeros mayores de 14 años que hayan entrado a EE. UU. sin someterse a la inspección fronteriza serán sujetos a esta "cuota de aprehensión".

La tarifa inicial es de $5.000 USD, con la posibilidad de ser ajustada por el secretario de Seguridad Nacional para responder a la inflación.

Aplicación universal de la tarifa

El funcionario Banks fue explícito al señalar el amplio alcance de la nueva cuota. Según el mensaje publicado, la tarifa de $5,000 USD se aplicará a todos los extranjeros que califiquen bajo el Código de los Estados Unidos (U.S.C.) que forma parte del Título 8 sección 1815, sin considerar el punto de entrada, el tiempo de permanencia en el país, o si tienen procesos migratorios en curso.

Se están contemplando más de $170 mil millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias durante los próximos cuatro años como fondo para ICE.

"Esta cuota es inasequible para muchos. Utiliza este sistema de tarifas como arma, imponiendo multas exorbitantes a los formularios de protección humanitaria. Algunas de estas tarifas son completamente nuevas" señaló un representante del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, citado por Newsweek.

Otras disposiciones y multas vigentes

La tarifa de $5,000 USD se suma a otras medidas económicas previamente anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En semanas anteriores, el DHS notificó la imposición de una multa de $1,000 USD por cada día de permanencia para aquellos inmigrantes con órdenes de deportación que se nieguen a salir del país. En consecuencia, una demanda federal fue interpuesta el mismo jueves 4 de diciembre en nombre de 21,500 inmigrantes que enfrentan multas diarias por esta razón, con deudas potenciales de hasta $1.8 millones de dólares por persona.

Una disposición adicional es la implementación de una cuota de $1,000 USD para inmigrantes con libertad condicional en el país, medida anunciada en octubre pasado por el DHS bajo el argumento de establecer responsabilidad y prevenir el fraude.

"Yo considero esto una extorsión. Están usando estas tarifas para forzar la salida de gente que tiene casos pendientes o que simplemente no tiene los recursos para pagar. Es una carga imposible," afirmó un abogado de inmigración en una declaración previa sobre las multas diarias.

