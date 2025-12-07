Visas de trabajo en EEUU: descubre cuál se ajusta a tus necesidades y aprende a solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

Millones de profesionales y trabajadores en todo el mundo están en la búsqueda activa de una oportunidad laboral en Estados Unidos.

El sistema de visas de trabajo, que es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), ofrece varias categorías tanto para trabajadores temporales (no inmigrantes) como para permanentes (inmigrantes).

Aquí te contamos sobre las más importantes, sus requisitos clave y el proceso que debes seguir.

Visas para trabajadores de habilidades especializadas y temporales

Las visas de no inmigrante son las más comunes y permiten a los extranjeros trabajar por un tiempo limitado.

La mayoría de estos procesos deben ser iniciados por tu futuro empleador en Estados Unidos.

Visa H-1B: ocupaciones especializadas

Esta visa está destinada a personas que ocupan puestos que requieren una licenciatura o un título superior. Es importante que el puesto sea considerado una "ocupación especializada".

Un requisito clave es que tu empleador estadounidense presente la Petición I-129 ante USCIS.

Visas H-2A y H-2B: trabajadores temporales

H-2A es para trabajadores agrícolas estacionales o temporales.

H-2B es para trabajadores no agrícolas en sectores como la hotelería o la construcción. Un requisito clave es que el empleador debe obtener previamente una Certificación de Empleo Temporal del Departamento del Trabajo (DOL).

Visa L-1: transferencia dentro de la empresa.

Esta visa se aplica a ejecutivos, gerentes o personas con conocimientos especializados que son transferidos por su empresa multinacional a una oficina en Estados Unidos.

Visa O-1: habilidad extraordinaria

Está diseñada para personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, que demuestran un reconocimiento a nivel nacional o internacional.

Requisitos, proceso de solicitud y tarifas para estas visas de trabajo

El proceso se compone de tres pasos clave:

1. Petición del empleador (Formulario I-129): Primero, el empleador en EE. UU. debe solicitar la clasificación de visa adecuada presentando el Formulario I-129 ante USCIS.

Además, el empleador es responsable de pagar las tarifas asociadas a esta solicitud, que pueden oscilar entre $460 USD y $1,385 USD o más, dependiendo de cada caso (Fuente: USCIS).

2. Solicitud de visa (Formulario DS-160): Una vez que USCIS aprueba la petición (con la Forma I-797, Notificación de Acción), el solicitante de la visa debe completar el Formulario DS-160 en línea, que es la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante.

3. Entrevista y pago de tarifa MRV: El solicitante luego programa una entrevista en el Consulado o Embajada de Estados Unidos en su país.

En este paso, se debe pagar la tarifa de procesamiento de la solicitud de visa de no inmigrante (MRV), que para la mayoría de las visas de trabajo (H, L, O, P) es de $205 USD.

Cabe mencionar que, estas tarifas pueden variar, así que siempre es recomendable consultar Travel.gov o USCIS para obtener las cifras más actualizadas.

La inmigración basada en el empleo (Visas EB)

Es una opción clave para quienes desean obtener la residencia permanente (Green Card). Estas visas se dividen en varias categorías:

EB-1, EB-2, EB-3: Estas son para personas con habilidades excepcionales, profesionales que poseen títulos avanzados, o trabajadores especializados y otros tipos de trabajadores, respectivamente.

Por lo general, indica USCIS, necesitarás una Certificación Laboral del DOL y la petición I-140 de tu empleador.

El camino hacia un empleo en Estados Unidos requiere una buena dosis de preparación y atención a los detalles en la documentación oficial. Asegúrate de consultar siempre las fuentes del gobierno de Estados Unidos para garantizar que tu solicitud sea precisa.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



