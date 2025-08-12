Más de 30 demandas de California contra Trump: migración, educación y salud pública entre lo más destacado

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha demostrado el apoyo del estado a una variedad de causas legales.

California ha respaldado 23 demandas y ha presentado más de 40 documentos legales en todo el país, abordando temas clave como la migración, la educación, la atención médica y la seguridad pública.

Bajo el liderazgo de Bonta, California solicitó 19 órdenes judiciales para detener temporalmente ciertas acciones federales, reseña Conexión Migrante.

De estas, 17 recibieron luz verde y 13 aún están en vigor. Estos esfuerzos legales fueron un gran éxito, ya que ayudaron a recuperar más de $168 mil millones que el gobierno federal había puesto en peligro, además de proteger $11.1 mil millones para servicios cruciales como la salud, la educación y la seguridad.

El gobernador de California asegura que el estado continuará “defendiéndose”

“Mientras el gobierno federal continúe atacando a nuestro estado, California seguirá defendiéndose a sí misma, a sus valores y a su gente”, expresó el mandatario estatal.

El estado de California está recurriendo a los tribunales para impugnar decisiones que percibe como injustas.

El objetivo es salvaguardar los fondos esenciales destinados a cubrir las necesidades de sus residentes, especialmente las de la comunidad migrante.

Nuevo enfrentamiento entre Trump y California

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, envió una fuerte advertencia al presidente Donald Trump y a sus aliados republicanos.

Newsom, reseña EFE, les exigió que detuvieran sus planes de redistribución de distritos, sugiriendo que, si no lo hacían, se vería obligado a tomar medidas similares en California para frenar el avance conservador.

En su carta, Newsom acusó a Trump de "jugar con fuego" al intentar manipular los distritos congresionales con el fin de asegurar que el Partido Republicano retenga la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio término.

En su carta, Newsom le dejó claro al presidente que California "no puede quedarse de brazos cruzados" mientras estados como Texas, liderados por los republicanos, intentan reconfigurar los distritos electorales.

El gobernador advirtió: "Si no retiran estos proyectos, me veré obligado a encabezar un esfuerzo para rediseñar los mapas en California y así compensar la manipulación de mapas en los estados republicanos".

