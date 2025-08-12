Artistas callejeros en Nueva York están en crisis: escasez de efectivo los ha llevado a las Apps

Suscríbete a nuestros canales

El negocio de los artistas callejeros se ha visto afectado con la disminución de los pagos en efectivo. Con la disminución del efectivo en sus estuches de guitarra o botes de propina, músicos y magos actualmente recurren a pagos digitales para generar ingresos con sus actuaciones.

Natalia Paruz da serenatas a los pasajeros con su sierra musical y no recibe las propinas que solía recibir. Esto la llevó a mostrar códigos QR para las aplicaciones de pago digital Venmo y PayPal para que los viajeros le envíen propinas digitales.

Un estudio realizado por Capital One señala que casi la mitad de los adultos estadounidenses nunca usan efectivo en una semana normal. Casi el 70 % de los estadounidenses usó efectivo para pocas o ninguna compra el año pasado.

El 87 % de las transacciones en Estados Unidos se realizaron sin efectivo en 2024, y el banco prevé que para 2027 el 94 % de las transacciones en el país no se realizarán en efectivo.

De acuerdo con datos de la Reserva Federal, los estadounidenses de 55 años o más usan efectivo casi el doble que los jóvenes entre 18 y 24 años.

Paruz dijo que el 70 % de sus propinas aún provienen de efectivo; y el tecladista de blues neoyorquino Gabriel Aldort, quien toca en el metro y las terminales de ferry de la ciudad, indicó que solo el 5 % de sus propinas son digitales.

Aldort coloca códigos QR enormes para aplicaciones como CashApp y Venmo, pero su público del metro no los usa mucho.

“Creo que la gran mayoría de los neoyorquinos, incluso contando a los transeúntes, los turistas, tienen efectivo”, dijo.

Los artistas afirman haber notado que una cantidad cada vez mayor de sus propinas provienen de aplicaciones de pago.

Chadd “Wacky Chad” Deitz, un comediante de Boston, lleva 12 años experimentando con pagos digitales y afirma que entre 30 % y 40 % de sus propinas las obtienen de esa forma.

“Si no aceptas pagos digitales, no vas a sobrevivir, dijo.

Apps de pago digital buscan ser una forma fácil de usar en beneficio de artistas callejeros

El gerente general de Venmo, Alexis Sowa, señaló que las aplicaciones de pago digital buscar ser una forma confiable y fácil de usar para que los trabajadores temporales, como los músicos callejeros, ganen dinero.

El mago itinerante Danny Tangelo expresó que ha descubierto que las propinas en efectivo suelen ser más altas que las digitales.

Paruz estima que los pagos digitales hacen que tocar en las calles sea menos personal: el público mantiene la distancia en lugar de acercarse a ella y dejarle propina.

El efectivo “fomentó la comunicación. La gente se detenía y conversaba con nosotros”, afirmó.

Por otro lado, las aplicaciones como Venmo y Cash App cobran una pequeña parte del dinero recibido por bienes y servicios (comisión), que se suma cuando los artistas procesan grandes cantidades de pagos digitales.

Busk.co la App de pago exclusiva para artistas callejeros

Una opción es el sitio de pagos sin fines de lucro Busk.co, específico para artistas callejeros y que les permite recibir propinas a través de Apple Pay, Google Pay y tarjeta de crédito.

El sitio fue creado por el cineasta berlinés Nick Broad en 2012 mientras realizaba un documental para artistas callejeros. Señala que los pagos digitales garantizan que los artistas callejeros reciban el pago que merecen.

Broad señala que menos artistas han usado Busk.co en comparación con Canadá, Reino Unido y Australia, y que eso podría deberse a que las App como Venmo y Cash App son más comunes en Estados Unidos.

