Neymar Jr. evita el desastre histórico: Santos se salva del descenso

El Santos logró el objetivo primordial al superar al Cruzeiro en un partido tenso, asegurando su permanencia en la élite del fútbol brasileño. La victoria fue el resultado de un esfuerzo colectivo y, sobre todo, de la entrega de su máxima estrella, Neymar, quien se puso el equipo al hombro en los momentos más críticos.

El partido final no estuvo exento de drama. El Cruzeiro abrió el marcador con un gol de Gabigol, exjugador del Santos, pero la alegría fue anulada por el VAR debido a un fuera de juego. Minutos después, Thaciano puso el 1-0 tras la salida de un córner, y poco después remató una excelente triangulación en la que participó directamente Neymar. Schmidt sentenció el encuentro en la segunda mitad, mientras que en Vila Belmiro, completamente lleno, la afición respiraba aliviada al confirmarse los resultados favorables de otros partidos.

El sacrificio del '10'

La salvación del Santos se construyó en las últimas tres jornadas, donde el equipo logró nueve puntos de nueve posibles. Este milagro fue liderado por Neymar, quien jugó a pesar de su lesión de menisco. Su talento se hizo notar en el tramo final, anotando un gol ante Sport y un hat-trick contra Juventude, marcando cuatro goles cruciales ante rivales ya descendidos.

Además de esquivar el infierno del descenso, el Santos consiguió sobre la bocina una plaza para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El futuro incierto de Neymar

El año 2025 fue un periodo "extremo" para Neymar, marcado por recurrentes problemas físicos que lo mantuvieron lejos de su mejor forma.

Con la permanencia asegurada, el '10' tiene seis meses por delante para definir su carrera. Sobre la mesa está la negociación con el Santos para prolongar su vínculo, o la opción de sondear otros mercados en busca de una nueva oportunidad. Su objetivo de ganarse un lugar en la lista de Ancelotti (para la selección) parece cada vez más complejo, haciendo de los próximos meses un periodo clave para su futuro deportivo.

