¡Neymar jugó lesionado y fue el héroe del Santos! La lucha contra el descenso en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

La previa del encuentro entre Santos y Sport Recife estuvo dominada por la presencia de Neymar Jr., quien decidió desafiar el diagnóstico médico de una rotura de menisco en su rodilla izquierda que sufrió el pasado 20 de noviembre. Esta lesión normalmente exigiría meses de rehabilitación, e incluso los portales brasileños daban por descontada su baja para el resto de la temporada.

Sin embargo, el capitán y líder futbolístico del "Peixe", en un alarde de compromiso por la permanencia del Santos en el Brasileirao, tomó la decisión de postergar la cirugía a corto plazo y jugar los partidos restantes del año. Pese a que lógicamente no puede desempeñarse en la plenitud de sus condiciones, el delantero hizo caso omiso a los galenos y fue titular con el beneplácito de su entrenador, el argentino Juan Vojvoda, asumiendo un riesgo que podría incluso poner en jaque su participación en el Mundial de 2026.

Golazo y asistencia para el triunfo

Como si la lesión no importara, a los 24 minutos de partido, Neymar encendió el delirio en Vila Belmiro al convertir el 1-0. El atacante recibió el balón de Tiquinho Soares en un fulgurante contraataque, se quitó la marca defensiva y definió con clase, cambiando el poste al portero para abrir el marcador.

Pero su influencia no terminó ahí. El astro brasileño demostró que, aun lesionado, es decisivo. De sus botas nació también la jugada del tercer gol de su equipo, con un centro medido a la cabeza de Joao Schmidt que selló el triunfo por 3-0. Con esta nueva conquista, Neymar llega a 5 goles en 18 partidos jugados en el Brasileirao 2025/26.

El Santos respira y Neymar envía un mensaje

Gracias a esta victoria, el Santos abandonó los puestos de descenso, dando un paso fundamental hacia la salvación. A la conclusión del encuentro, el atacante confirmó que las molestias persisten, pero que no lo detendrán.

"Físicamente estoy bien. Voy mejorando cada vez más. La lesión de rodilla es molesta pero no me va a impedir que continúe jugando. Ahora solo pienso en el Santos y dejar al club donde merece estar: en la Serie A de Brasil", declaró el jugador.

Al Santos le restan dos encuentros para la conclusión del campeonato, donde se enfrentará a Juventude y Cruzeiro, con la misión de asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol brasileño.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.