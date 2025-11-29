Acción en la LVBP: los cuatro juegos para este sábado 29 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado se presenta como una fecha crucial para el standing de la LVBP, con encuentros directos que podrían apretar la tabla en sus extremos. Los equipos que luchan por la cima y los que buscan afianzarse en zona de clasificación tendrán acción en cuatro plazas del país.

Encuentros de la jornada

A las 5:00 p.m., el primer enfrentamiento será el vibrante Leones del Caracas contra los Tiburones de La Guaira.

Simultáneamente a las 5:00 p.m., los Tigres de Aragua se medirán a los Caribes de Anzoátegui.

A las 5:30 p.m., los Bravos de Margarita visitarán a los Navegantes del Magallanes.

La jornada culminará a las 7:00 p.m., cuando los Cardenales de Lara se enfrenten a las Águilas del Zulia.

Con la mira puesta en el mes de diciembre, los ocho equipos de la liga tienen la obligación de salir victoriosos para mejorar su posición antes de la etapa decisiva de la temporada. El Clásico de la Capital y el duelo del líder ante Cardenales son, sin duda, los partidos más destacados de esta programación.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.