Así es el nuevo proceso para solicitar asilo en EEUU durante 2025: descubre los pasos esenciales y las nuevas tarifas vigentes

La solicitud de asilo en Estados Unidos en 2025 implica un procedimiento regulado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que establece requisitos específicos, formularios y tarifas que los interesados deben cumplir para optar a esta protección. La información ha sido obtenida del portal oficial de USCIS y otras fuentes confiables.

Solicitar asilo en EE.UU. requiere cumplir con condiciones claras y respetar un proceso formal. Para ser elegible, el solicitante debe encontrarse físicamente en Estados Unidos y no ser ciudadano estadounidense.

La solicitud debe presentarse dentro del primer año después de la llegada, salvo que se justifiquen razones excepcionales para la demora. El asilo se concede por motivos relacionados con persecución basada en raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas.

Tipos de solicitud y formulario requerido

USCIS contempla dos formas principales para pedir asilo: el asilo afirmativo y la defensa de asilo.

El primero es para personas que no están en proceso de deportación y debe presentarse directamente ante USCIS mediante el Formulario I-589, el documento oficial para solicitar asilo y suspensión de remoción.

El segundo es para quienes están en procedimientos de remoción ante un juez de inmigración y se defienden con una solicitud de asilo. El Formulario I-589 debe completarse en inglés.

Costos y presentación de la solicitud

Desde el 22 de julio de 2025, existe una tarifa inicial obligatoria de 100 dólares al presentar la solicitud, además de una tarifa anual de asilo (AAF) de 100 dólares por cada año calendario que la solicitud esté pendiente, pago que se realiza en línea.

Estas tarifas no son eximibles ni reducibles. USCIS también establece que no se puede presentar una segunda solicitud impresa si ya existe una en trámite; en ese caso, se debe actualizar la solicitud vigente.

La solicitud puede enviarse por correo o presentarse en línea según las condiciones de elegibilidad. USCIS ofrece una herramienta en su sitio para determinar la dirección correcta de presentación.

La solicitud puede incluir al cónyuge y a hijos menores de 21 años, solteros y presentes físicamente en Estados Unidos, como dependientes.

Tras presentar la solicitud, el solicitante puede ser convocado a una entrevista de méritos y, si el asilo es concedido, tendrá permiso legal para permanecer en el país, solicitar autorización de empleo y posteriormente la residencia permanente.

