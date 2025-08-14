¡Propuesta imperdible! American Airlines lanza vuelos baratos a tres ciudades de EEUU desde Argentina

Suscríbete a nuestros canales

American Airlines, una de las aerolíneas más comerciales, cumple 35 años de operaciones en Argentina.

Para celebrar, la compañía lanza promociones especiales en sus vuelos de salida desde Argentina, junto con una campaña de tarifas especiales y un refuerzo de más viajes en la temporada de verano, informó Aviación Online.

¿Cuáles son los destinos con descuentos de American Airlines?

El 1 de julio, American Airlines celebró 35 años de su primer vuelo entre Miami y Buenos Aires en 1990.

Para festejar, la aerolínea de EEUU ofrece tarifas especiales para viajes durante las vacaciones de verano en Argentina.

Entre las ofertas más baratas, el vuelo Buenos Aires-Miami tiene pasajes de ida y vuelta por unos 938 dólares, equivalentes a 1.253.535 pesos argentinos hoy.

La promoción es válida para viajar entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. La disponibilidad es limitada a 7,500 asientos.

La oferta está disponible en el sitio web de la aerolínea o en la aplicación móvil. Finaliza el domingo 24 de agosto de 2025. Los otros destinos son promociones son New York y Dallas.

“Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”, expresó Alexandre Cavalcanti, director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe de la compañía.

¡Más vuelos en temporada alta con American Airlines!

Durante el punto más alto del verano, la aerolínea tendrá hasta 42 vuelos semanales desde el aeropuerto de Ezeiza a sus tres terminales principales en EEUU:

Miami (MIA)

Dallas/Fort Worth (DFW)

Nueva York (JFK)

La compañía aumenta los vuelos un 11 % y la capacidad de asientos un 9 % en comparación con la misma temporada de 2024. Así, American Airlines se convierte en la aerolínea estadounidense con más servicios entre Argentina y EEUU.

Además, la empresa añadirá vuelos de temporada en 2026 para el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

Así como sumará vuelos entre Ezeiza y el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofrecerá cuatro vuelos por semana. Al mismo tiempo, tendrá más vuelos entre Buenos Aires y el aeropuerto de Miami, con un aumento de 14 a 17 vuelos semanales.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube