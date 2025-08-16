Hallan sobres con misterioso polvo blanco en sede de ICE en Nueva York: esto dijo el FBI

Suscríbete a nuestros canales

Una investigación federal se ha iniciado en Manhattan tras el descubrimiento de cinco sobres que contenían un polvo blanco desconocido.

El incidente tuvo lugar el jueves en el edificio 26 Federal Plaza, un centro neurálgico que alberga oficinas de agencias gubernamentales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la sede regional del FBI.

El suceso se reportó a las 4:00 p.m. del jueves en la sala de correo de la Oficina de Ejecución y Deportación (ERO) de ICE, ubicada en el noveno piso del inmueble.

¿Qué dijo el FBI al respecto?

El subdirector en funciones del FBI en Nueva York, Christopher Raia, confirmó que el personal de la ERO localizó los sobres. Dos empleados fueron los primeros en estar expuestos directamente a la sustancia.

El hallazgo activó de inmediato los protocolos de emergencia. Equipos de materiales peligrosos (Hazmat) se movilizaron hacia el lugar para analizar las muestras del polvo y resguardar el perímetro. Como medida de precaución, el edificio de 41 pisos fue evacuado. "Estamos trabajando para evaluar la posible amenaza", señaló Raia, según reportes de ABC News.

No se reportaron personas heridas ni se identificó un peligro inmediato. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó la presencia de las unidades Hazmat en la zona.

Sobres aparecen en edificio clave de ICE

El edificio de 26 Federal Plaza es un punto de alta afluencia, ya que también alberga un tribunal de inmigración. La evacuación tuvo como fin proteger a los empleados y visitantes que acuden diariamente.

Por su parte, el subdirector Raia indicó que, aunque incidentes de este tipo rara vez causan daño, el acto de enviar cartas amenazantes constituye un delito, independientemente de si la amenaza es real o no.

“En la mayoría de los casos que he manejado en el pasado, este tipo de incidentes no han generado daño real. No obstante, enviar cartas amenazantes de este tipo, sean reales o por engaño, constituye un delito”, advirtió Raia, en declaraciones citadas por ABC News.

Mientras tanto, el vicealcalde de Seguridad Pública de Nueva York, Kaz Daughtry, señaló que la investigación es un esfuerzo coordinado entre las agencias federales y el gobierno municipal. Las autoridades han solicitado al público evitar el área mientras continúan las labores.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube