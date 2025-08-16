¡Dramático! Agentes migratorios detienen a latino mientras hablaba por teléfono: esta es la historia detrás de esa llamada

Suscríbete a nuestros canales

Un arresto impactante tuvo lugar en el National Mall de Washington D.C. cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detuvieron a Jimmy Anderson Ayala Mayuri mientras hablaba por teléfono con su pareja, Shirley Hurtado.

Ella relató a Noticias Telemundo que, en medio de la conversación, su esposo le gritó que eran agentes del ICE quienes lo estaban interceptando.

Hurtado describió la angustia de escuchar a Jimmy pedir “por favor no” a los oficiales, mientras ella se sentía impotente al no poder comprender completamente la situación.

Lo que dijo el ICE

Poco después de la detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un comunicado sobre el evento.

En el comunicado afirmaron que Ayala Mayuri, un ciudadano peruano sin estatus migratorio, había amenazado con un cuchillo de carnicero antes de su arresto.

Según la agencia, el hombre se atrincheró brevemente en su camión de comida, pero no se reportaron heridos durante el incidente.

ICE también destacó que los agentes llevaron a cabo el arresto en una propiedad del Servicio de Parques Nacionales y que Ayala permanecerá bajo custodia mientras las autoridades deciden sobre su posible expulsión.

Una ciudad convulsionada

Este arresto se produce en un contexto de refuerzo de la seguridad en Washington D.C., donde las autoridades intensificaron los patrullajes y operativos migratorios tras una orden de Trump.

Las autoridades justifican estas acciones como parte de una estrategia para combatir la criminalidad y la inmigración irregular.

Sin embargo, estas operaciones provocan críticas de organizaciones comunitarias y autoridades locales, quienes advierten sobre el clima de temor que generan en las comunidades inmigrantes.

Para Shirley Hurtado, la experiencia fue desgarradora: “Solo podía escuchar su voz pidiendo que no lo detuvieran… y no pude hacer nada”.

